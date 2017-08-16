В Ревде на 10-летнего мальчика напала стая собак

16 августа 2017 года в Ревде на улице Мира возле дома № 35 на 10-летнего ребенка набросилась стая из пяти собак.

Как рассказал «Уралинформбюро» отец пострадавшего, мальчик шел на тренировку. Агрессивные животные начали лаять и загнали школьника в кусты с крапивой.

«В итоге он забрался на забор и кричал о помощи. Он смог связаться с нами. У него на руке часы с геолокацией и кнопкой sos. Когда я увидел своего сына, он толком объяснить не мог, что произошло. Был адски напуган», — рассказал житель Ревды.

После происшествия свердловчанин отправился в местную администрацию. Там заявили, что в муниципалитете есть проблемы с подрядчиком, занимающимся отловом псов. Согласно контракту, компания должна была поймать 40 собак. За это им полагалось 1,4 миллиона рублей. Между тем, коммерсанты успели отловить всего 13 животных.