Жителем столицы Сибири заинтересовался СКР за экстремизм
Мужчина разместил экстремистский комментарий в соцсети.
Мужчина разместил экстремистский комментарий в соцсети.
Житель Новосибирска может сесть в тюрьму
Свои комментарии молодой человек разместил в 2015 году. Тогда он сохранил к себе на страницу картинку и прокомментировал ее. Именно комментарий и привлек внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму.
Квартиру подозреваемого обыскали и обнаружили у него предметы, указывающие на то, что указанное лицо является сторонником экстремистских убеждений. Кроме того, была проведена