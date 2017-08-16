Жителем столицы Сибири заинтересовался СКР за экстремизм

Житель Новосибирска может сесть в тюрьму из-за того, что написал экстремистский комментарий в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Свои комментарии молодой человек разместил в 2015 году. Тогда он сохранил к себе на страницу картинку и прокомментировал ее. Именно комментарий и привлек внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму.