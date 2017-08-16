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15:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жителем столицы Сибири заинтересовался СКР за экстремизм

Мужчина разместил экстремистский комментарий в соцсети.

Житель Новосибирска может сесть в тюрьму из-за того, что написал экстремистский комментарий в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Свои комментарии молодой человек разместил в 2015 году. Тогда он сохранил к себе на страницу картинку и прокомментировал ее. Именно комментарий и привлек внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму.

Квартиру подозреваемого обыскали и обнаружили у него предметы, указывающие на то, что указанное лицо является сторонником экстремистских убеждений. Кроме того, была проведена психолого-лингвистическая экспертиза по размещенным материалам экстремистского содержания. Сейчас новосибирец находится под подпиской о невыезде.

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