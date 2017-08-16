В Пермском крае на ребёнка упали футбольные ворота

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье», 11-летняя жительница Октябрьского района гостила у бабушки в Орде. Она и её сводный брат отправились погулять на спортивную площадку, где были установлены ворота для мини-футбола. Девочка решила залезть на ворота по сетке, однако те не были закреплены, поэтому ребёнок упал на землю вместе с ними. Тяжёлая металлическая конструкция сильно ударила девочку. Она получила серьёзные травмы, в том числе и черепно-мозговую.