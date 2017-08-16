В Пермском крае на ребёнка упали футбольные ворота
11-летняя девочка получила тяжёлые травмы и находится в коме.
11-летняя девочка получила тяжёлые травмы и находится в коме.
Девочка получила тяжёлые травмы в результате падения на неё тяжёлых металлических футбольных ворот. 11-летний ребёнок получил тяжёлые сочетанные травмы.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье», 11-летняя жительница Октябрьского района гостила у бабушки в Орде. Она и её сводный брат отправились погулять на спортивную площадку, где были установлены ворота для
Девочку отвезли в Кунгур. На консультацию в местную больницу приезжала бригада врачей из Перми, чтобы оценить её состояние. Ребёнка было решено оставить в больнице Кунгура, рассказали в краевом минздраве. Сейчас девочка находится коме.
Как пояснили в следственном комитете, футбольные ворота находятся на балансе местной администрации. Следователям предстоит выяснить, необходимо было их закреплять или нет. По факту происшествия проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.4 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).