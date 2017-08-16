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15:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже кинологи проверили банк из-за бесхозного пакета

Инцидент произошел на улице Ломоносова.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вызвали оперативные службы в отделение банка на улице Ломоносова из-за бесхозного пакета. Ничего опасного в нем не нашли, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 16 августа.

Посетители заметили подозрительный пакет в 12:15. На место выехали сотрудники городской службы спасения, медики скорой помощи, полицейские. Кинологи проверили пакет, в нем оказалась бутылка воды. Вскоре силовики нашли хозяйку пакета, которая забыла его в отделении банка. Эвакуация посетителей не потребовалась.

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