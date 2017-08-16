В Воронеже кинологи проверили банк из-за бесхозного пакета
Инцидент произошел на улице Ломоносова.
Инцидент произошел на улице Ломоносова.
Воронежцы вызвали оперативные службы в отделение банка на улице Ломоносова
Посетители заметили подозрительный пакет в 12:15. На место выехали сотрудники городской службы спасения, медики скорой помощи, полицейские. Кинологи проверили пакет, в нем оказалась бутылка воды. Вскоре силовики нашли хозяйку пакета, которая забыла его в отделении банка. Эвакуация посетителей не потребовалась.