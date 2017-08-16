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15:46 (мск), источник: Sputnik.md

Задержаны напавшие в Кишиневе на сотрудника диппредставительства

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Полицейские столичного сектора Ботаника задержали на 72 часа трех молодых людей, напавших в Кишиневе на сотрудника одного из дипломатических представительств в нашей стране.

Источник: Sputnik.md

По данным полиции, инцидент произошел после полуночи 12 августа на одной из заправочных станций молдавской столицы. Как показало расследование, трое мужчин напали на 34-летнего иностранца. Конфликт разгорелся из-за парковочного места на заправке на Ботанике. Агрессоры сели в автомобиль работника диппредставительства и избили его. Затем они скрылись в неизвестном направлении.

О сотруднике какого именно дипломатического представительства идет речь в правоохранительных органах не уточняют.

Полиция установила, что нападавшие — жители районов Хынчешты, Штефан-Водэ и муниципия Кишинев. Им от 22 до 27 лет.

Сейчас они находятся в изоляторе управления полиции молдавской столицы. На них открыто уголовное дело по факту хулиганства. За содеянное задержанным грозит штраф от 15 до 27 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

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