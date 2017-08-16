Задержаны напавшие в Кишиневе на сотрудника диппредставительства

Источник: Sputnik.md

По данным полиции, инцидент произошел после полуночи 12 августа на одной из заправочных станций молдавской столицы. Как показало расследование, трое мужчин напали на 34-летнего иностранца. Конфликт разгорелся из-за парковочного места на заправке на Ботанике. Агрессоры сели в автомобиль работника диппредставительства и избили его. Затем они скрылись в неизвестном направлении.

О сотруднике какого именно дипломатического представительства идет речь в правоохранительных органах не уточняют.

Полиция установила, что нападавшие — жители районов Хынчешты, Штефан-Водэ и муниципия Кишинев. Им от 22 до 27 лет.