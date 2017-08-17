«Я кричала и плакала»: страшные рассказы оппозиционеров Венесуэлы

Источник: SUMI SENTHINATHAN / BBC

Они не были знакомы и никогда не представляли себе, что им вместе придется пройти через, возможно, самые травматичные переживания в их жизни.

Согласно судебным документам, 10 молодых людей были задержаны 15 мая в штате Арагуа на севере Венесуэлы возле одного из районов, где проходили протесты против правительства президента страны Николаса Мадуро.

«Их поставили в ряд и заставили хватать друг друга за интимные места. Их избивали, били ногами и защитными касками, которыми пользуется полиция. Их заставляли танцевать “Макарену”. Те, кто не хотел, получали еще удары. Но это было еще не все, чему их подвергали…», — рассказал Испаноязычной службе Би-би-си Mundo один из адвокатов десяти задержанных юношей Мартин Риос.

Все это, по его словам, произошло в штабе венесуэльской полиции штата Арагуа, в 80 км к северу от столицы страны Каракаса.

В ходе последней волны антиправительственных демонстраций — которая началась почти три месяца назад — было проведено более 3200 арестов, сообщает неправительственная организация Foro Penal, оказывающая помощь попавшим в заключение.

Как отмечают правозащитники, задержанные часто жалуются на пытки, агрессию, произвол, нарушение прав человека и действующего законодательства со стороны полицейских.

Правозащитники осудили насилие со стороны полиции в Венесуэле | Источник: SUMI SENTHINATHAN / BBC

Эти нарушения — многие из которых попали на фото- и видеозаписи — осудил даже министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Я больше не хочу видеть, как национальная гвардия совершает акты насилия на улицах. Те, чье поведение не соответствует принятым принципам, должны будут ответить за свои действия. Владимир Падрино Лопес Министр обороны Венесуэлы

Би-би-си попыталась получить комментарий генпрокуратуры и полиции Венесуэлы по телефону и электронной почте.

В прокуратуре сообщили, что в данный момент не дают интервью, а в полиции на запросы Mundo не ответили.

Сексуальная пытка

«То, что происходит в Венесуэле, не имеет прецедентов в новейшей истории страны, это очень настораживает», — сказала Би-би-си руководительница американского направления Amnesty International Эрика Гевара.

Судья распорядился провести медицинское обследование юноши, который рассказал о насилии

Это одно из худших проявлений нарушений прав человека на континенте, учитывая тяжесть поступков, их систематическое проявление, отсутствие независимости властей и безнаказанность. Эрика Гевара Руководительница американского направления Amnesty International

После задержания десятерых юношей разделили.

«И с одним из них (чье имя мы не называем из уважения к нему) сделали нечто изобретательно жестокое», — говорит Мартин Риос.

По словам адвоката, молодого человека заставили встать на колени и связали ему руки проволокой.

Ему пустили перечный газ и надели на голову колпак. Потом с него стянули трусы и засунули трубку в прямую кишку. Мартин Риос Адвокат задержанных юношей

Другие заключенные не могли видеть этого, но слышали его крики, плач и призывы о помощи, утверждает адвокат.

Делом этого 19-летнего юноши занимается генпрокуратура Венесуэлы.

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Би-би-си получила доступ к документу, в котором описываются все эти действия, а также узнала о существовании документа, согласно которому судья потребовал, чтобы молодого человека немедленно отправили на медицинское обследование.

Риос утверждает, что медобследование подтвердило факт насилия над юношей. Он говорит, что результаты экспертизы были в запечатанном конверте отправлены в суд и теперь приобщены к материалам расследования дела.

«В случае с пытками доводы в форме официальных актов считаются убедительными доказательствами», — рассказал Би-би-си руководитель НКО Foro Penal Альфредо Ромеро.

Это подтверждает и Лилиана Ортега, директор Комитета родственников жертв (Cofavic), одной из первых НКО, которые защищают права человека в Венесуэле.

«Это преступление не должно было оставить следов. Служащие диктаторских режимов попали под суд, даже несмотря на недостаток улик. Ответственность за проверку случившегося лежит на властях страны в соответствии с конвенциями о расследовании пыток, таких как Стамбульский протокол», — поясняет Ортега.

Пример юноши, задержанного в штате Арагуа, не единственный.

В 70 процентах случаев, которые я задокументировала, был какой-нибудь тип сексуальной пытки: задержанных раздевали, их щупали, заставляли принимать позы, в которых они показывали свои интимные органы, и некоторые становились жертвами насилия. Тамара Суху Глава латиноамериканского подразделения чешской организации Casla, которая оценивает демократию в регионе

Суху подала иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд в Гааге, в котором обвинила власти страны в систематическом применении пыток, что является преступлением против человечности.

Поток ударов

Еще один аспект, который показывает нарушение прав задержанных в ходе протестов — это превышение полномочий со стороны сил безопасности в момент задержания. Немало подобных случаев было задокументировано.

«Я ощутила первый удар в голову, меня ударили прикладом дробовика», — рассказывает Би-би-си 21-летняя студентка Кармен Анхель.

Они начали тянуть меня за волосы и наносить мне удары по коленям, продолжая бить меня по голове. Это был целый поток ударов, они не прекращались. Одна из женщин-полицейских ударила меня по лицу. Я кричала и плакала… Мне было так страшно, что я обмочилась. Кармен Анхель Студентка

Кармен Анхель вспоминает, что у нее было сильное кровотечение, поэтому полицейским пришлось отвезти ее в больницу

Она вспоминает, что у нее было сильное кровотечение, поэтому полицейским пришлось отвезти ее в больницу. Она оставалась в наручниках и находилась в них и там. Врачам было сказано, что она ушиблась при падении.

«Мне советовали, чтобы я ничего не говорила, но я глазами просила помощи у врача, который меня принимал. Если бы не медперсонал, который не дал полиции увезти меня из больницы, то вся история была бы другой», — говорит она.

В результате избиения 11 апреля она получила перелом пальцев и несколько ран на голове, которые пришлось зашивать. У нее был приступ головокружения, во время которого она не могла стоять, не прислоняясь к стене.

Свинец в теле

У 21-летнего студента университета по имени Андрес с 18 мая в боку девять свинцовых дробинок. Врачи не смогли вытащить дробь, используемую для охоты на животных, поскольку металл проник слишком глубоко в мускул.

Он рассказывает, что это последствия выстрела, который практически в упор произвел сотрудник Национальной гвардии на севере Каракаса.

В Андреса попали дробью

Уже стемнело, было 6 часов вечера, когда он вышел посмотреть, что происходит на протестной акции возле его дома.

Андрес вспоминает, что увидел сыпавшиеся дождем бомбы со слезоточивым газом, а затем со всех сторон появились мотоциклы Национальной гвардии.

«Люди бегали, как сумасшедшие. Я оказался зажатым между стеной и бойцами гвардии, которые слезали с мотоциклов. Я поднял руки вверх и сказал им, что я безоружен. Их было около восьми человек, один из них нацелил винтовку мне в лицо, я повернулся и ощутил пулю в боку», — говорит он.

Они смеялись и кричали: «Плачь, мальчик, ты струсил, мы тебя убьем». Я был подавлен, я сломался, страх победил меня. Меня заставили бежать, меня преследовали мотоциклы, меня ударили прикладом винтовки. Я слышал, как они говорили: «Пристрели его». Андрес Студент

Андресу удалось убежать, и ему помогла женщина, которая на мотоцикле отвезла его в районную больницу.

«Им пришлось сначала дренировать кровь, которая оставалась в ранах из-за попавших туда дробин, и для этого они нажимали на мои раны. Боль, которую я чувствовал, невозможно описать словами», — говорит Андрес.

Крайняя секретность

Сведения о незаконных действиях и нарушениях установленного процесса многочисленны и разнообразны.

Уровень секретности в вопросе доступа к информации в Венесуэле доведен до крайности. Часто власти не позволяют контактировать с задержанными. Даже родственникам не позволяется видеться с ними. Эрика Гевара Руководительница американского направления Amnesty International

И это несмотря на то, что законодательство Венесуэлы гарантирует право заключенных на контакты с их адвокатами и родственниками.

Недостаток информации был одним из нарушений, о которых рассказывали адвокаты Серхио Контрераса, социального активиста и преподавателя Католического университета Андреса Бельо в Каракасе.

Он был задержан в центре столицы, когда через мегафон призывал полицию прекратить бросать бомбы со слезоточивым газом, поскольку вокруг были дети и старики.

На видеозаписи можно увидеть, как полицейские бросаются на него и заставляют замолчать.

«Так начались мучения. Мы ничего не знали о нем, куда его повели и когда он предстанет перед судом. Нам пришлось догадываться, мы ходили из одного места заключения в другое. Они делают это, чтобы истощать тебя, сломать тебя, чтобы ты чувствовал себя плохо», — сказала Би-би-си Мариана Барриос, супруга Серхио Контрераса.

Кроме того, у преподавателя началась эпилепсия, и ему потребовалась медицинская помощь.

Он не может перестать принимать таблетки ни на один день, в противном случае у него начинаются конвульсии. Мне не давали видеться с ним больше недели, и я не знала, дали ли ему лекарства. Наш ребенок много плакал. Это был кошмар, у меня нет слов, чтобы описать, что мы пережили. Это так несправедливо, он помогал многим… Мариана Барриос

Случай Контрераса также показывает стратегию, которая повторяется все чаще: гражданские лица попадают в военные суды, которые обвиняют их в измене родине и мятеже.

Контрераса отправили в «Рамо Верде», ту же тюрьму, в которой отбывает срок лидер оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес.

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Foro Penal задокументировала десятки подобных случаев. По итогам судебных расследований военных судов многих отправляют в тюрьмы для опасных преступников, которым уже вынесены приговоры.

Есть один элемент, который повторяется в показаниях всех, кто рассказывал о нарушениях при задержаниях.

«Когда протестующие отступают, их начинают преследовать. Кроме того, многие нарушения совершаются, когда человека уже усмирили. И это фундаментальный элемент в пыточных преступлениях, поскольку человек уже находится под контролем властей», — объясняет Ортега.

«Генпрокуратура действовала в рамках закона, но сотрудники полиции и некоторые суды не знают, игнорируют или нарушают резолюции ведомства», — говорит Альфредо Ромеро.

Один из случаев, подтверждающих этот пункт, — это случай Фернандо Кабальеро.

«Он был задержан и переведен в отдел уголовных расследований и криминалистики. Родственники добились того, что его отпустили на свободу под ответственность двух поручителей, однако судья, ведущий его дело, внезапно перестал работать, не дав объяснений», — рассказывает Ромеро.

Он не смог закончить процесс проверки поручителей, а заменить судью было некому, поэтому Кабальеро остался под арестом.

Грубые нарушения

Случаи, о которых рассказала Тамара Суху в иске в МУС включают в себя свидетельства о пытках оппонентов правительства Николаса Мадуро в 2014 году, во время предыдущей масштабной волны протестов в Венесуэле.

Эти свидетельства были включены в доклад Комитета против пыток ООН после оценки соблюдения прав человека в стране.

По итогам этих открытий эксперты выразили обеспокоенность по поводу сообщений о задержаниях и пытках манифестантов в Венесуэле.

Комитет получил сообщения о побоях, пытках электричеством, прижиганиях, удушениях, сексуальном насилии и угрозах в адрес арестованных манифестантов. Йенс Модвиг Глава Комитета против пыток ООН

Многих задержанных полицейские увозили на мотоциклах

«На основании полученной информации можно говорить, что есть серьезные указания на то, что правительство грубо нарушало права своих оппонентов… Комитету ничего не известно о новых примерах, ноо нет сведений и о каких-либо изменениях», — говорит Модвиг.

«Это говорит о том, что задержанные, в особенности оппозиционеры, постоянно подвергаются угрозе пыток», — заключает он.

Все опрошенные единогласно говорят о том, что ощущали по отношению к себе гнев, насилие и ненависть. Они говорят о «психотерроре» и абсолютном страхе, которые все еще невольно преследует их во сне и в мыслях.

«Ты чувствуешь, что принадлежишь им и ничего не стоишь. Ты думаешь о том, что они могут убить тебя, что они могут сделать с тобой все, что захотят… Я почувствовала себя такой беззащитной, такой уязвимой. Это ужасно, я никому такого не пожелаю», — заключает Кармен Анхель.

Каренина Веландия

BBC Mundo