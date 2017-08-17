«Я кричала и плакала»: страшные рассказы оппозиционеров Венесуэлы
Участники оппозиционных акций в Венесуэле, задержанные полицией, рассказывают страшные истории о том, как с ними поступали стражи порядка. Испаноязычная служба
Участники оппозиционных акций в Венесуэле, задержанные полицией, рассказывают страшные истории о том, как с ними поступали стражи порядка. Испаноязычная служба
Они не были знакомы и никогда не представляли себе, что им вместе придется пройти через, возможно, самые травматичные переживания в их жизни.
Согласно судебным документам, 10 молодых людей были задержаны 15 мая в штате Арагуа на севере Венесуэлы возле одного из районов, где проходили протесты против правительства президента страны Николаса Мадуро.
«Их поставили в ряд и заставили хватать друг друга за интимные места. Их избивали, били ногами и защитными касками, которыми пользуется полиция. Их заставляли танцевать “Макарену”. Те, кто не хотел, получали еще удары. Но это было еще не все, чему их подвергали…», — рассказал Испаноязычной службе
Все это, по его словам, произошло в штабе венесуэльской полиции штата Арагуа, в 80 км к северу от столицы страны Каракаса.
В ходе последней волны антиправительственных демонстраций — которая началась почти три месяца назад — было проведено более 3200 арестов, сообщает неправительственная организация Foro Penal, оказывающая помощь попавшим в заключение.
Как отмечают правозащитники, задержанные часто жалуются на пытки, агрессию, произвол, нарушение прав человека и действующего законодательства со стороны полицейских.
Эти нарушения — многие из которых попали на фото- и видеозаписи — осудил даже министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
Я больше не хочу видеть, как национальная гвардия совершает акты насилия на улицах. Те, чье поведение не соответствует принятым принципам, должны будут ответить за свои действия.
В прокуратуре сообщили, что в данный момент не дают интервью, а в полиции на запросы Mundo не ответили.
Сексуальная пытка
«То, что происходит в Венесуэле, не имеет прецедентов в новейшей истории страны, это очень настораживает», — сказала
Это одно из худших проявлений нарушений прав человека на континенте, учитывая тяжесть поступков, их систематическое проявление, отсутствие независимости властей и безнаказанность.
После задержания десятерых юношей разделили.
«И с одним из них (чье имя мы не называем из уважения к нему) сделали нечто изобретательно жестокое», — говорит Мартин Риос.
По словам адвоката, молодого человека заставили встать на колени и связали ему руки проволокой.
Ему пустили перечный газ и надели на голову колпак. Потом с него стянули трусы и засунули трубку в прямую кишку.
Другие заключенные не могли видеть этого, но слышали его крики, плач и призывы о помощи, утверждает адвокат.
Делом этого 19-летнего юноши занимается генпрокуратура Венесуэлы.
Риос утверждает, что медобследование подтвердило факт насилия над юношей. Он говорит, что результаты экспертизы были в запечатанном конверте отправлены в суд и теперь приобщены к материалам расследования дела.
«В случае с пытками доводы в форме официальных актов считаются убедительными доказательствами», — рассказал
Это подтверждает и Лилиана Ортега, директор Комитета родственников жертв (Cofavic), одной из первых НКО, которые защищают права человека в Венесуэле.
«Это преступление не должно было оставить следов. Служащие диктаторских режимов попали под суд, даже несмотря на недостаток улик. Ответственность за проверку случившегося лежит на властях страны в соответствии с конвенциями о расследовании пыток, таких как Стамбульский протокол», — поясняет Ортега.
Пример юноши, задержанного в штате Арагуа, не единственный.
В 70 процентах случаев, которые я задокументировала, был какой-нибудь тип сексуальной пытки: задержанных раздевали, их щупали, заставляли принимать позы, в которых они показывали свои интимные органы, и некоторые становились жертвами насилия.
Суху подала иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд в Гааге, в котором обвинила власти страны в систематическом применении пыток, что является преступлением против человечности.
Поток ударов
Еще один аспект, который показывает нарушение прав задержанных в ходе протестов — это превышение полномочий со стороны сил безопасности в момент задержания. Немало подобных случаев было задокументировано.
«Я ощутила первый удар в голову, меня ударили прикладом дробовика», — рассказывает
Они начали тянуть меня за волосы и наносить мне удары по коленям, продолжая бить меня по голове. Это был целый поток ударов, они не прекращались. Одна из женщин-полицейских ударила меня по лицу. Я кричала и плакала… Мне было так страшно, что я обмочилась.
Она вспоминает, что у нее было сильное кровотечение, поэтому полицейским пришлось отвезти ее в больницу. Она оставалась в наручниках и находилась в них и там. Врачам было сказано, что она ушиблась при падении.
«Мне советовали, чтобы я ничего не говорила, но я глазами просила помощи у врача, который меня принимал. Если бы не медперсонал, который не дал полиции увезти меня из больницы, то вся история была бы другой», — говорит она.
В результате избиения 11 апреля она получила перелом пальцев и несколько ран на голове, которые пришлось зашивать. У нее был приступ головокружения, во время которого она не могла стоять, не прислоняясь к стене.
Свинец в теле
У 21-летнего студента университета по имени Андрес с 18 мая в боку девять свинцовых дробинок. Врачи не смогли вытащить дробь, используемую для охоты на животных, поскольку металл проник слишком глубоко в мускул.
Он рассказывает, что это последствия выстрела, который практически в упор произвел сотрудник Национальной гвардии на севере Каракаса.
Уже стемнело, было 6 часов вечера, когда он вышел посмотреть, что происходит на протестной акции возле его дома.
«Люди бегали, как сумасшедшие. Я оказался зажатым между стеной и бойцами гвардии, которые слезали с мотоциклов. Я поднял руки вверх и сказал им, что я безоружен. Их было около восьми человек, один из них нацелил винтовку мне в лицо, я повернулся и ощутил пулю в боку», — говорит он.
Они смеялись и кричали: «Плачь, мальчик, ты струсил, мы тебя убьем». Я был подавлен, я сломался, страх победил меня. Меня заставили бежать, меня преследовали мотоциклы, меня ударили прикладом винтовки. Я слышал, как они говорили: «Пристрели его».
Андресу удалось убежать, и ему помогла женщина, которая на мотоцикле отвезла его в районную больницу.
«Им пришлось сначала дренировать кровь, которая оставалась в ранах
Крайняя секретность
Сведения о незаконных действиях и нарушениях установленного процесса многочисленны и разнообразны.
Уровень секретности в вопросе доступа к информации в Венесуэле доведен до крайности. Часто власти не позволяют контактировать с задержанными. Даже родственникам не позволяется видеться с ними.
И это несмотря на то, что законодательство Венесуэлы гарантирует право заключенных на контакты с их адвокатами и родственниками.
Недостаток информации был одним из нарушений, о которых рассказывали адвокаты Серхио Контрераса, социального активиста и преподавателя Католического университета Андреса Бельо в Каракасе.
Он был задержан в центре столицы, когда через мегафон призывал полицию прекратить бросать бомбы со слезоточивым газом, поскольку вокруг были дети и старики.
На видеозаписи можно увидеть, как полицейские бросаются на него и заставляют замолчать.
«Так начались мучения. Мы ничего не знали о нем, куда его повели и когда он предстанет перед судом. Нам пришлось догадываться, мы ходили из одного места заключения в другое. Они делают это, чтобы истощать тебя, сломать тебя, чтобы ты чувствовал себя плохо», — сказала
Кроме того, у преподавателя началась эпилепсия, и ему потребовалась медицинская помощь.
Он не может перестать принимать таблетки ни на один день, в противном случае у него начинаются конвульсии. Мне не давали видеться с ним больше недели, и я не знала, дали ли ему лекарства. Наш ребенок много плакал. Это был кошмар, у меня нет слов, чтобы описать, что мы пережили. Это так несправедливо, он помогал многим…
Случай Контрераса также показывает стратегию, которая повторяется все чаще: гражданские лица попадают в военные суды, которые обвиняют их в измене родине и мятеже.
Контрераса отправили в «Рамо Верде», ту же тюрьму, в которой отбывает срок лидер оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес.
Foro Penal задокументировала десятки подобных случаев. По итогам судебных расследований военных судов многих отправляют в тюрьмы для опасных преступников, которым уже вынесены приговоры.
Есть один элемент, который повторяется в показаниях всех, кто рассказывал о нарушениях при задержаниях.
«Когда протестующие отступают, их начинают преследовать. Кроме того, многие нарушения совершаются, когда человека уже усмирили. И это фундаментальный элемент в пыточных преступлениях, поскольку человек уже находится под контролем властей», — объясняет Ортега.
«Генпрокуратура действовала в рамках закона, но сотрудники полиции и некоторые суды не знают, игнорируют или нарушают резолюции ведомства», — говорит Альфредо Ромеро.
Один из случаев, подтверждающих этот пункт, — это случай Фернандо Кабальеро.
«Он был задержан и переведен в отдел уголовных расследований и криминалистики. Родственники добились того, что его отпустили на свободу под ответственность двух поручителей, однако судья, ведущий его дело, внезапно перестал работать, не дав объяснений», — рассказывает Ромеро.
Он не смог закончить процесс проверки поручителей, а заменить судью было некому, поэтому Кабальеро остался под арестом.
Грубые нарушения
Случаи, о которых рассказала Тамара Суху в иске в МУС включают в себя свидетельства о пытках оппонентов правительства Николаса Мадуро в 2014 году, во время предыдущей масштабной волны протестов в Венесуэле.
Эти свидетельства были включены в доклад Комитета против пыток ООН после оценки соблюдения прав человека в стране.
По итогам этих открытий эксперты выразили обеспокоенность по поводу сообщений о задержаниях и пытках манифестантов в Венесуэле.
Комитет получил сообщения о побоях, пытках электричеством, прижиганиях, удушениях, сексуальном насилии и угрозах в адрес арестованных манифестантов.
«На основании полученной информации можно говорить, что есть серьезные указания на то, что правительство грубо нарушало права своих оппонентов… Комитету ничего не известно о новых примерах, ноо нет сведений и о
«Это говорит о том, что задержанные, в особенности оппозиционеры, постоянно подвергаются угрозе пыток», — заключает он.
«Ты чувствуешь, что принадлежишь им и ничего не стоишь. Ты думаешь о том, что они могут убить тебя, что они могут сделать с тобой все, что захотят… Я почувствовала себя такой беззащитной, такой уязвимой. Это ужасно, я никому такого не пожелаю», — заключает Кармен Анхель.
Каренина Веландия
BBC Mundo