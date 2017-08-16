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16:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде мужчина выстрелил в окно, чтобы дети во дворе перестали шуметь

51-летний пьяный волгоградец выстрелил из окна четвертого этажа, чтобы утихомирить детей во дворе в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», инцидент произошел на улице Льговской, в результате него никто не пострадал. По словам мужчины, дети шумно играли во дворе и не реагировали на замечания. Полицейские задержали его и изъяли три зарегистрированных гладкоствольных ружья 16 калибра.

Мужчине предстоит заплатить крупный денежный штраф. Кроме того, он будет лишен лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия. В настоящее время также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Хулиганство», которая предусматривает лишения свободы на срок до пяти лет.

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