В Лидском районе вся деревня преследовала серийного вора
В Лидском районе вся деревня преследовала серийного воришку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
В Лидском районе вся деревня преследовала серийного воришку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Из домов деревни регулярно пропадали вещи, деньги, ценности и др. При этом проблемы начались после того, как мужчина 1976 года рождения вновь появился в деревне, отсидев срок за совершение краж, но за руку его поймать не удавалось.
Однако, на днях его застали в одном из домов, в котором он камнем разбил стекло. Сельчане вызвали милицию и бросились всей деревней в погоню за злоумышленником.
Приезд правоохранителей спас воришку, так как часть людей была готова наказать его прямо на месте.