В Лидском районе вся деревня преследовала серийного вора

Источник: Telegraf.by

Из домов деревни регулярно пропадали вещи, деньги, ценности и др. При этом проблемы начались после того, как мужчина 1976 года рождения вновь появился в деревне, отсидев срок за совершение краж, но за руку его поймать не удавалось.

Однако, на днях его застали в одном из домов, в котором он камнем разбил стекло. Сельчане вызвали милицию и бросились всей деревней в погоню за злоумышленником.