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15:51 (мск), источник: Telegraf.by

В Лидском районе вся деревня преследовала серийного вора

В Лидском районе вся деревня преследовала серийного воришку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Telegraf.by

Из домов деревни регулярно пропадали вещи, деньги, ценности и др. При этом проблемы начались после того, как мужчина 1976 года рождения вновь появился в деревне, отсидев срок за совершение краж, но за руку его поймать не удавалось.

Однако, на днях его застали в одном из домов, в котором он камнем разбил стекло. Сельчане вызвали милицию и бросились всей деревней в погоню за злоумышленником.

Приезд правоохранителей спас воришку, так как часть людей была готова наказать его прямо на месте.

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