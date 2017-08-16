Члена ОПГ «Гафура» арестовали на два месяца
Он будет находиться под стражей до 14 октября.
Он будет находиться под стражей до 14 октября.
Сегодня, 16 августа, Самарский районный суд избирал меру пресечения 41-летнему Сергею Гафурову, которого подозревают в покушении на организацию убийства. Мужчина является индивидуальным предпридпринимателем, а также куратором ОПГ «Законовские» и в определенных кругах известен как «Гафур».
По ходатайству следствия, у которого есть основания полагать, что Гафуров участвовал в организации убийства Владимира Изумрудова, который также является членом ОПГ, суд арестовал подозреваемого на два месяца до 14 октября, сообщил корреспондент портала ProGorodSamara.ru из зала суда.