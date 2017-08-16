Члена ОПГ «Гафура» арестовали на два месяца

Сегодня, 16 августа, Самарский районный суд избирал меру пресечения 41-летнему Сергею Гафурову, которого подозревают в покушении на организацию убийства. Мужчина является индивидуальным предпридпринимателем, а также куратором ОПГ «Законовские» и в определенных кругах известен как «Гафур».

По ходатайству следствия, у которого есть основания полагать, что Гафуров участвовал в организации убийства Владимира Изумрудова, который также является членом ОПГ, суд арестовал подозреваемого на два месяца до 14 октября, сообщил корреспондент портала ProGorodSamara.ru из зала суда.