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16:26 (мск), источник: Pro Город Самара

Члена ОПГ «Гафура» арестовали на два месяца

Он будет находиться под стражей до 14 октября.

Сегодня, 16 августа, Самарский районный суд избирал меру пресечения 41-летнему Сергею Гафурову, которого подозревают в покушении на организацию убийства. Мужчина является индивидуальным предпридпринимателем, а также куратором ОПГ «Законовские» и в определенных кругах известен как «Гафур».

По ходатайству следствия, у которого есть основания полагать, что Гафуров участвовал в организации убийства Владимира Изумрудова, который также является членом ОПГ, суд арестовал подозреваемого на два месяца до 14 октября, сообщил корреспондент портала ProGorodSamara.ru из зала суда.

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