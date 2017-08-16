В Уфе три бизнесмена-мошенника обманули налоговую на 40 миллионов рублей
С ними в сговор вступил начальник районной ФНС.
С ними в сговор вступил начальник районной ФНС.
Семь лет понадобилось для того, что следователи раскрыли всю схему трех
С 2009 года ранее судимый предприниматель Ваграм Меликсетян отнес в ФНС липовую декларацию по налогу на добавленную стоимость на 14 миллионов рублей.
— Она якобы возникла после сделки по покупке недвижимости для нужд его предприятия. Оказалось, сделка была мнимой, состоялась без передачи денег продавцу и без перехода прав собственности, — сообщили в
Месяц Меликсетян и его товарищ Ахметгареев потратили 8 миллионов рублей на погашение кредита первого мошенника, который он получил для реконструкции объекта. Через год бизнесмены подали декларацию на возмещение 26 миллионов рублей. В итоге они получили 40 миллионов.
Кстати, под уголовную статью попал еще и начальник районного ФНС, который принял решение о возмещении предприятию налога.