В Уфе три бизнесмена-мошенника обманули налоговую на 40 миллионов рублей

Семь лет понадобилось для того, что следователи раскрыли всю схему трех бизнесменов-мошенников, собрать материалы и отправить их в суд. В итоге преступники получили о 3 до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

С 2009 года ранее судимый предприниматель Ваграм Меликсетян отнес в ФНС липовую декларацию по налогу на добавленную стоимость на 14 миллионов рублей.

— Она якобы возникла после сделки по покупке недвижимости для нужд его предприятия. Оказалось, сделка была мнимой, состоялась без передачи денег продавцу и без перехода прав собственности, — сообщили в пресс-службе Следкома РБ.

Месяц Меликсетян и его товарищ Ахметгареев потратили 8 миллионов рублей на погашение кредита первого мошенника, который он получил для реконструкции объекта. Через год бизнесмены подали декларацию на возмещение 26 миллионов рублей. В итоге они получили 40 миллионов.