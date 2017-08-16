Угнавшего трактор жителя Таловского района задержали через 2 года
Сельчанин находился в Ростовской области.
Сельчанин находился в Ростовской области.
Полицейские задержали 37-летнего жителя Таловского района, угнавшего трактор. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника ОМВД Олег Чернавцев в среду, 16 августа.
По данным полиции, кража произошла в селе Синявка в июле 2015 года. Неизвестный похитил трактор «Т-130» с плотины пруда, где велись гидротехнические работы. Под подозрение попал уехавший из района ранее судимый амбрамовец. Мужчину объявили в розыск.
Ростовские и воронежские полицейские в ходе совместной работы задержали сельчанина в Ростовской области в августе 2017 года. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.