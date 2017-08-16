Гражданину Германии грозит до 6 лет за дебош в гомельской ГАИ

Источник: Sputnik.by

Конфликт произошел еще 19 июля. Утром в 10:30 в одну из гомельских дежурных частей ГАИ обратился гражданин Германии, уроженец города Гомеля. Ему была необходима консультация по регистрации автомобиля на территории Республики Беларусь, так как он проживает в Германии. Мужчине предложили пройти в регистрационный отдел для получения более квалифицированной помощи.

«Придя в регистрационный отдел, он начал громко нецензурно вести беседу. Услышав это, наш сотрудник сделал ему замечание. На что мужчина не отреагировал, а еще с большей яростью начал свою речь. Слова закончились, началась перепалка, и тут житель Германии пустил в ход кулаки. Сотрудники ГАИ его быстро успокоили, надели наручники и вызвали опергруппу», — рассказала Хололеенко.