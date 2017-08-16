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16:10 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданину Германии грозит до 6 лет за дебош в гомельской ГАИ

Необычный инцидент в одном из отделений ГАИ Гомеля и его последствия прокомментировала на радио Sputnik Беларусь инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельской области Наталья Хололеенко.

Источник: Sputnik.by

Конфликт произошел еще 19 июля. Утром в 10:30 в одну из гомельских дежурных частей ГАИ обратился гражданин Германии, уроженец города Гомеля. Ему была необходима консультация по регистрации автомобиля на территории Республики Беларусь, так как он проживает в Германии. Мужчине предложили пройти в регистрационный отдел для получения более квалифицированной помощи.

«Придя в регистрационный отдел, он начал громко нецензурно вести беседу. Услышав это, наш сотрудник сделал ему замечание. На что мужчина не отреагировал, а еще с большей яростью начал свою речь. Слова закончились, началась перепалка, и тут житель Германии пустил в ход кулаки. Сотрудники ГАИ его быстро успокоили, надели наручники и вызвали опергруппу», — рассказала Хололеенко.

В результате в отношении 52-летнего жителя Германии 10 августа было возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент неизвестно, находится он на территории нашей страны или убыл в Германию. Также неясно, где дебошир будет отбывать наказание в случае вынесения приговора.

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