Пропавший в Перми 13-летний мальчик найден

Перми найден 13-летний мальчик, который 15 августа уехал из дома в микрорайоне Юбилейный кататься на велосипеде, и не вернулся.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» родные школьника, с ним всё в порядке. Оказалось, что ребёнок всю ночь провёл с друзьями, а потом уехал к отцу, который проживает в Кировском районе Перми. В настоящее время мальчик с отцом находятся в отделении полиции.