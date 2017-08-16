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16:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Перми 13-летний мальчик найден

Школьник всю ночь провёл с друзьями.

Перми найден 13-летний мальчик, который 15 августа уехал из дома в микрорайоне Юбилейный кататься на велосипеде, и не вернулся.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» родные школьника, с ним всё в порядке. Оказалось, что ребёнок всю ночь провёл с друзьями, а потом уехал к отцу, который проживает в Кировском районе Перми. В настоящее время мальчик с отцом находятся в отделении полиции.

Ранее мама мальчика рассказывала, что прежде сын без предупреждения никуда не уходил.

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