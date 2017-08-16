Пропавший в Перми 13-летний мальчик найден
Школьник всю ночь провёл с друзьями.
Школьник всю ночь провёл с друзьями.
Перми найден 13-летний мальчик, который 15 августа уехал из дома в микрорайоне Юбилейный кататься на велосипеде, и не вернулся.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» родные школьника, с ним всё в порядке. Оказалось, что ребёнок всю ночь провёл с друзьями, а потом уехал к отцу, который проживает в Кировском районе Перми. В настоящее время мальчик с отцом находятся в отделении полиции.
Ранее мама мальчика рассказывала, что прежде сын без предупреждения никуда не уходил.