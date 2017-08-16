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16:29 (мск), источник: Sputnik.by

Жалобу «черных риелторов» на смертную казнь рассмотрит Верховный суд

Приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые, которые признаны виновными в убийстве шести человек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело «черных риелторов» из Могилева, двое из которых были приговорены к исключительной мере наказания.

Приговор по резонансному делу об убийствах людей, которые совершала преступная группа четырех «черных риелторов», был оглашен 21 июля в Могилеве судом первой инстанции.

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Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела «черных риелторов» к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы. В установленные сроки они обжаловали приговор.

«Данное дело в порядке апелляционного производства будет расследовать Верховный суд. Оно еще в Могилевском облсуде, в Верховный суд еще не поступало», — сообщил Sputnik в среду компетентный источник, знакомый с ходом расследования этого уголовного дела.

По словам собеседника агентства, скорее всего, оно поступит в суд в конце августа — начале сентября.

Он также отметил, что приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые.

Суд по громкому делу «черных риелторов» шел почти 9 месяцев. В суде были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.

Эксперты, знакомые с ходом расследования дела, не исключают того, что убийств, которые совершили эти обвиняемые, на самом деле было больше.

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