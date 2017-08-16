В Уфе эвакуатор уронил автомобиль на проезжую часть

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Сразу несколько человек стали свидетелями неприятной ситуации, когда эвакуатор уронил автомобиль, который перевозил. Судя по всему, автомобиль получил, как минимум, повреждения заднего бампера. Авторы фотографий готовы предоставить свои снимки владельцу пострадавшего автомобиля и выступить свидетелями, если это понадобится.

Комментаторы поделились впечатлениями, из которых следует, что подобные происшествия, к сожалению, не редкость.