В Уфе эвакуатор уронил автомобиль на проезжую часть
В соцсетях появился фотофакт, который до глубины души возмутил многих автомобилистов. Информация опубликована в группе БашДТП.
В соцсетях появился фотофакт, который до глубины души возмутил многих автомобилистов. Информация опубликована в группе БашДТП.
Сразу несколько человек стали свидетелями неприятной ситуации, когда эвакуатор уронил автомобиль, который перевозил. Судя по всему, автомобиль получил, как минимум, повреждения заднего бампера. Авторы фотографий готовы предоставить свои снимки владельцу пострадавшего автомобиля и выступить свидетелями, если это понадобится.
Комментаторы поделились впечатлениями, из которых следует, что подобные происшествия, к сожалению, не редкость.
«Мне, когда затаскивали машину (со знаком “Инвалид”, припаркованную напротив хирургии РКБ), разбили бампер так.