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17:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе эвакуатор уронил автомобиль на проезжую часть

В соцсетях появился фотофакт, который до глубины души возмутил многих автомобилистов. Информация опубликована в группе БашДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу несколько человек стали свидетелями неприятной ситуации, когда эвакуатор уронил автомобиль, который перевозил. Судя по всему, автомобиль получил, как минимум, повреждения заднего бампера. Авторы фотографий готовы предоставить свои снимки владельцу пострадавшего автомобиля и выступить свидетелями, если это понадобится.

Комментаторы поделились впечатлениями, из которых следует, что подобные происшествия, к сожалению, не редкость.

«Мне, когда затаскивали машину (со знаком “Инвалид”, припаркованную напротив хирургии РКБ), разбили бампер так. Из-за тяжкого состояния здоровья не стал себя еще судебными мытарствами парить, оставил как есть пока», — рассказал Артур Валишин.

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