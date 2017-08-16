Под Воронежем на глазах у сторожа угнали «Опель» хозяина предприятия
Подозреваемого удалось оперативно задержать.
Подозреваемого удалось оперативно задержать.
В Новоусманском районе 24-летнего безработного жителя села Старотолучеево, которое находится в Богучарском районе, задержали по подозрению в угоне иномарки.
Стажи порядка выяснили, что молодой человек был в ночь на 15 августа 2017 года на территории предприятия в поселке Отрадное. Он был подшофе.
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Молодой человек решил взять машину, чтобы на ней прокатиться. Он зашел в сторожку и на глазах находящегося в ней сторона взял ключи от иномарки. Потом завел машину и на ней уехал.
Сторож чуть позже рассказал начальнику, что его работник уехал на «Опеле». 47-летний потерпевший вызвал полицию.
Машину вскоре остановили, а сидевшего за рулем парня задержали. Ему грозит 5 лет тюрьмы.