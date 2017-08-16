Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Лучший город земли: рейтинг самых комфортных для жизни мест
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
12Растущее напряжение вокруг КНДР
17:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем на глазах у сторожа угнали «Опель» хозяина предприятия

Подозреваемого удалось оперативно задержать.

Источник: Новости Воронежа

В Новоусманском районе 24-летнего безработного жителя села Старотолучеево, которое находится в Богучарском районе, задержали по подозрению в угоне иномарки.
Стажи порядка выяснили, что молодой человек был в ночь на 15 августа 2017 года на территории предприятия в поселке Отрадное. Он был подшофе.

«В какой-то момент, как увидел злоумышленник, хозяин предприятия ушел по своим делам. А неподалеку был припаркован его «Опель-Омега», — рассказали в МВД.

Молодой человек решил взять машину, чтобы на ней прокатиться. Он зашел в сторожку и на глазах находящегося в ней сторона взял ключи от иномарки. Потом завел машину и на ней уехал.
Сторож чуть позже рассказал начальнику, что его работник уехал на «Опеле». 47-летний потерпевший вызвал полицию.
Машину вскоре остановили, а сидевшего за рулем парня задержали. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже у женщины на улице отняли деньги, алкоголь и мобильный
Скончалась актриса Вера Глаголева
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь