Под Воронежем на глазах у сторожа угнали «Опель» хозяина предприятия

В Новоусманском районе 24-летнего безработного жителя села Старотолучеево, которое находится в Богучарском районе, задержали по подозрению в угоне иномарки. Стажи порядка выяснили, что молодой человек был в ночь на 15 августа 2017 года на территории предприятия в поселке Отрадное. Он был подшофе.

Молодой человек решил взять машину, чтобы на ней прокатиться. Он зашел в сторожку и на глазах находящегося в ней сторона взял ключи от иномарки. Потом завел машину и на ней уехал.

Сторож чуть позже рассказал начальнику, что его работник уехал на «Опеле». 47-летний потерпевший вызвал полицию.

Машину вскоре остановили, а сидевшего за рулем парня задержали. Ему грозит 5 лет тюрьмы.