Полицейских, избивших мужчин возле кафе в Павлодаре, уволили с работы
Начальники уволенных понесли дисциплинарное наказание. Полицейских обвинили в нарушении служебной дисциплины и этического кодекса госслужащих.
Начальники уволенных понесли дисциплинарное наказание. Полицейских обвинили в нарушении служебной дисциплины и этического кодекса госслужащих.
В Павлодаре полицейских, избивших дубинкой и ногами четырёх мужчин, уволили с работы, сообщили в
Драку молодых людей с правоохранителями запечатлела камера видеонаблюдения у местного торгового дома магазина «Арай».
Непосредственные руководители полицейских понесли дисциплинарное наказание. В отношении указанных сотрудников уже проведено служебное расследование.
«За грубое нарушение служебной дисциплины, а также нарушение этического кодекса госслужащих РК, приказом начальника ДВД Павлодарской области все четверо сотрудников были уволены. Это двое полицейских батальона дорожной
Инцидент произошёл 3 августа. А 16 августа в сети появилось новое видео. В ролике запечатлены пострадавшие мужчины ещё до приезда полиции. На видео видно, как начинается конфликт между группой молодых людей и соседней компанией. В итоге один молодой человек ударил женщину. По информации
«По инциденту в кафе также проводится проверка. На этом видео видно поведение гражданских лиц, которые устроили дебош. Рассматривается вопрос о привлечении их по статье “Хулиганство”. Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 380 УК РК. Это применение насилия в отношении представителя власти», — добавила Магзумова.
После того, как видео инцидента попало в интернет, 25-летнего сержанта полиции, наиболее активно избивавшего мужчину, арестовали и направили в ИВС. Спустя трое суток с санкции суда его перевели в СИЗО.
11 августа в соцсетях появилось видео жестокого избиения павлодарскими полицейскими мужчин, которые пытались оказать стражам порядка сопротивление. Чтобы охладить пыл драчунов, полицейские применили дубинку и баллончик.