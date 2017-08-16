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16:44 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейских, избивших мужчин возле кафе в Павлодаре, уволили с работы

Начальники уволенных понесли дисциплинарное наказание. Полицейских обвинили в нарушении служебной дисциплины и этического кодекса госслужащих.

Источник: Informburo.kz

В Павлодаре полицейских, избивших дубинкой и ногами четырёх мужчин, уволили с работы, сообщили в пресс-службе ДВД.

Драку молодых людей с правоохранителями запечатлела камера видеонаблюдения у местного торгового дома магазина «Арай».

Непосредственные руководители полицейских понесли дисциплинарное наказание. В отношении указанных сотрудников уже проведено служебное расследование.

«За грубое нарушение служебной дисциплины, а также нарушение этического кодекса госслужащих РК, приказом начальника ДВД Павлодарской области все четверо сотрудников были уволены. Это двое полицейских батальона дорожной патрульно-постовой службы, а также двое инспекторов спецотряда быстрого реагирования, — сообщила пресс-секретарь регионального ДВД Баян Магзумова.

Инцидент произошёл 3 августа. А 16 августа в сети появилось новое видео. В ролике запечатлены пострадавшие мужчины ещё до приезда полиции. На видео видно, как начинается конфликт между группой молодых людей и соседней компанией. В итоге один молодой человек ударил женщину. По информации пресс-службы правоохранительного органа, видео изучается.

«По инциденту в кафе также проводится проверка. На этом видео видно поведение гражданских лиц, которые устроили дебош. Рассматривается вопрос о привлечении их по статье “Хулиганство”. Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 380 УК РК. Это применение насилия в отношении представителя власти», — добавила Магзумова.

После того, как видео инцидента попало в интернет, 25-летнего сержанта полиции, наиболее активно избивавшего мужчину, арестовали и направили в ИВС. Спустя трое суток с санкции суда его перевели в СИЗО.

11 августа в соцсетях появилось видео жестокого избиения павлодарскими полицейскими мужчин, которые пытались оказать стражам порядка сопротивление. Чтобы охладить пыл драчунов, полицейские применили дубинку и баллончик.

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