Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Здоровую полноту поставили под сомнение
Лучший город земли: рейтинг самых комфортных для жизни мест
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
12Растущее напряжение вокруг КНДР
17:57 (мск), источник: Meduza

В Балашихе продавец квартиры убил покупательницу. Они подозревали друг друга в мошенничестве

В Балашихе местный житель убил женщину, которая вместе с приставом пришла выселять его семью из квартиры.

Источник: Meduza

Вечером 15 августа судебный пристав пришел в квартиру № 16 по улице Некрасова в подмосковной Балашихе, чтобы выселить из нее бывших владельцев, которые отказывались освободить квартиру. Вместе с приставом пришла новая владелица квартиры — 37-летняя мать четверых детей Елена Зубова из Москвы, которая приобрела права на квартиру в 2014 году. Приставу и Зубовой долго никто не открывал дверь, и в какой-то момент пристав отошел (по сведениям «Интерфакса», чтобы вызвать полицию). В этот момент, по данным СК, из квартиры вышел мужчина и ударил Зубову ножом в шею. Зубова погибла, нападавшего задержали. Им оказался 48-летний Олег Яремчук, муж Елены Яремчук — бывшей владелицы квартиры. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предыдущие хозяева квартиры утверждают, что у них ее отобрали мошенники. Как следует из судебных документов, квартира досталась Зубовой в результате сомнительной сделки. В 2014 году жительнице Балашихи Елене Яремчук срочно понадобились деньги — в газете Metro она увидела объявление о выдаче займов и позвонила в фирму (ее название в документах не фигурирует), которая обещала ей выдать деньги наличными под залог квартиры. В офисе фирмы Яремчук предложили оформить займ через договор купли-продажи ее квартиры, который предусматривал обратный выкуп квартиры при возврате долга. Яремчук подписала предварительный договор и получила один миллион рублей в долг. Покупателем в договоре фигурировала Елена Зубова, но договор подписывала не она, а ее представитель по доверенности. Когда наступил срок выплачивать долг, Яремчук обнаружила, что офис фирмы закрылся, а ее сотрудники перестали отвечать на звонки. В октябре Яремчук выяснила, что собственником ее квартиры на улице Некрасова теперь официально является все та же Зубова — 37-летняя многодетная мать, страдающая ДЦП и работающая риэлтором.

Балашинский городской суд в марте 2015 года встал на сторону Зубовой. Яремчук требовала признать договор купли-продажи квартиры недействительны, однако суд отказался это сделать. Яремчук подала апелляцию в Московский областной суд, указав, что не планировала продавать квартиру, а хотела только получить деньги в долг. При этом Яремчук утверждала, что не подписывала акт приема-передачи квартиры; представитель Зубовой говорил обратное, отмечая, что у новой собственницы квартиры уже есть даже ключи, но она не может заселиться в квартиру, поскольку ее занимает Яремчук с семьей. В итоге Московский областной суд также встал на сторону Зубовой и в августе 2015 года признал договор купли-продажи квартиры законным — однако семья Яремчук продолжала там жить.

Читайте также
В Балашихе возбудили дело об убийстве при выселении из квартиры

Елена Яремчук продолжает отстаивать свои права на квартиру. 16 августа, на следующий день после убийства Зубовой, она сообщила, что в июне 2017 года ей удалось добиться возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве при продаже ее квартиры в Балашихе. Из документов, предоставленных Яремчук каналу «360», следует, что полиция ходатайствовала о приостановке выселения семьи. По ее словам, полиция передала ходатайство в службу судебных приставов, но те все равно пришли выселять семью. В областном управлении ФССП отказались ответить на вопросы «Медузы» по телефону, пообещав в ближайшее время выложить разъяснения о случившемся на сайте службы. На момент публикации их не появилось.

Елена Яремчук продолжает настаивать, что Зубова действовала вместе с мошенниками из фирмы по выдаче займов. По ее мнению, роли в схеме приобретения квартиры в Балашихе были четко распределены: фирма оформляла займ под залог квартиры и исчезала, а Зубова появлялась только после этого в качестве обычного покупателя квартиры. «Зубова позиционировала себя добросовестным приобретателем. В судах ее представители говорили, что чуть ли не всю жизнь вся ее семья копила вот на эту конкретную квартиру», — настаивала Яремчук.

Зубова владела как минимум четырьмя квартирами, полученными после сделок, оспаривавшихся в суде — включая четырехкомнатную квартиру на улице Некрасова в Балашихе, где произошло убийство. Еще в десятке квартир ей принадлежали доли или комнаты. По данным телеканала «360», в большинстве случаев предыдущие владельцы этих квартир лишились жилья по сценарию, аналогичному произошедшему с семьей Яремчук. Они брали деньги в долг (в среднем на сумму около миллиона рублей) под залог квартиры, а когда наступал период погашения долга, выяснялось, что квартира уже полностью принадлежит Зубовой. Как минимум в трех случаях предыдущие владельцы обращались в суд, но неизменно проигрывали.

Зубова заявляла, что сама стала жертвой мошенников. В феврале 2017-го она говорила телеканалу «Мир 24», что в 2014 году приобрела сразу три квартиры: две однокомнатные в Москве и одну четырехкомнатную в Балашихе. Риэлтора для покупки квартиры она якобы нашла по объявлению — он предложил ей купить жилье по ценам ниже рыночных. Зубова купила квартиры, потратив на них подаренные, по ее словам, родственниками 12 миллионов рублей (5 из них — за квартиру в Балашихе), но заселиться в них не смогла, так как во всех трех случаях предыдущие владельцы заявили о мошенничестве и отказались отдавать жилье. Риэлтор, с которым Зубова оформляла сделки, по ее словам, к этому моменту перестал выходить на связь и «испарился». Его Зубова и называла мошенником, который ответственен за сделки.

Павел Мерзликин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В голландской церкви сняли порно. Прокуратура отказалась возбуждать по этому поводу уголовное дело
Скончалась актриса Вера Глаголева
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь