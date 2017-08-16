Замгендиректора лётного отряда «Россия» Тюрин арестован по делу о мошенничестве

«Постановлением суда обвиняемому Тюрину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2017 года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда. До той же даты Басманным судом арестован ещё один фигурант дела — начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман.
Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, Тюрину и Рейхтману инкриминируется хищение около 32 млн рублей при закупке в 2016 году оборудования (стендов) для проверки гидросистем (гидравлических систем) самолетов.
По версии следствия, согласно тендеру, стенды должны были быть новые и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские.
«Следствие считает, что организатором схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов», — рассказал источник. Также, по словам источника, под стражу в рамках данного уголовного дела отправлены двое бизнесменов — руководителей производивших и поставлявших стенды фирм.
По его словам, уголовное дело в отношении Тюрина и Рейхтмана никак не связано с делом бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Как сообщалось, Басманный суд Москвы в сентябре прошлого года отправил его под домашний арест. Дело в отношении экс-гендиректора СЛО «Россия», а также ряда других фигурантов, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, касается контракта о поставках и обслуживании систем кондиционирования для самолетов отряда.
Суть претензий следствия сводится к завышению цен на торгах и лоббированию интересов «Прибор-сервиса». При этом компания предлагала большую цену, нежели другие потенциальные поставщики, сама не производила оборудования, а лишь являлась посредником.
Между тем, как сообщили «Интерфаксу» в Басманном суде, адвокаты Тюрина и Рейхтмана обжаловали постановления суда, посчитав, что их заключение под стражу является незаконным и необоснованным. Мосгорсуд 16 августа оставил решение об аресте последнего без изменения. Дата рассмотрения апелляционной жалобы защиты Тюрина пока не назначена.