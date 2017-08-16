Замгендиректора лётного отряда «Россия» Тюрин арестован по делу о мошенничестве

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением суда обвиняемому Тюрину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2017 года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда. До той же даты Басманным судом арестован ещё один фигурант дела — начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман.

Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, Тюрину и Рейхтману инкриминируется хищение около 32 млн рублей при закупке в 2016 году оборудования (стендов) для проверки гидросистем (гидравлических систем) самолетов.

По версии следствия, согласно тендеру, стенды должны были быть новые и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские.

«Следствие считает, что организатором схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов», — рассказал источник. Также, по словам источника, под стражу в рамках данного уголовного дела отправлены двое бизнесменов — руководителей производивших и поставлявших стенды фирм.

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По его словам, уголовное дело в отношении Тюрина и Рейхтмана никак не связано с делом бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как сообщалось, Басманный суд Москвы в сентябре прошлого года отправил его под домашний арест. Дело в отношении экс-гендиректора СЛО «Россия», а также ряда других фигурантов, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, касается контракта о поставках и обслуживании систем кондиционирования для самолетов отряда.

Суть претензий следствия сводится к завышению цен на торгах и лоббированию интересов «Прибор-сервиса». При этом компания предлагала большую цену, нежели другие потенциальные поставщики, сама не производила оборудования, а лишь являлась посредником.