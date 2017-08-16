Нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожих на остановке в Могилеве
Конфликт между агрессивным мужчиной и гражданами произошел
Конфликт между агрессивным мужчиной и гражданами произошел
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум гражданам, сообщила в среду газета «Могилевские ведомости».
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Челюскинцев областного центра.
По информации Октябрьского РОВД, 38-летний могилевчанин предложил на остановке троим гражданам — двум мужчинам и женщине — вместе выпить. Между ними завязался конфликт, в ходе которого гражданин ножом ранил одного мужчину в шею, а второго — в лицо.
Нападавший был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками милиции, подозреваемого доставили в РОВД. Пострадавшие мужчины 26 и 40 лет были госпитализировали в местную больницу.
В настоящее время в отношении задержанного Могилевским межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).