Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах
Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил мальчика и применил экстренное торможение.
Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил мальчика и применил экстренное торможение.
МИНСК, 16 авг — Sputnik.
Трагедия произошла в понедельник 14 августа после полудня: мальчик на велосипеде решил проскочить переезд несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал железнодорожного светофора. Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил велосипедиста и применил экстренное торможение.
«Избежать наезда не удалось, от полученных травм школьник скончался», — сказали в УВД.
По информации управление, в текущем году это уже пятый несчастный случай на железнодорожных путях в Смолевичском районе. Четыре из них были зафиксированы этим летом.