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18:17 (мск), источник: Sputnik.by

Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах

Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил мальчика и применил экстренное торможение.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Подросток-велосипедист получил смертельный травмы в результате наезда электропоезда Stadler на железнодорожном переезде в Смолевичах, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла в понедельник 14 августа после полудня: мальчик на велосипеде решил проскочить переезд несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал железнодорожного светофора. Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил велосипедиста и применил экстренное торможение.

«Избежать наезда не удалось, от полученных травм школьник скончался», — сказали в УВД.

По информации управление, в текущем году это уже пятый несчастный случай на железнодорожных путях в Смолевичском районе. Четыре из них были зафиксированы этим летом.

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