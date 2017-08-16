На Урале без вести пропала 19-летняя девушка

К поискам просят подключиться население, сообщили в среду в ГУ МВД региона.
— Вчера в дежурную часть ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу обратился местный житель, который сообщил, что утром 10 августа его 19-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На момент исчезновения девушка была одета в белую футболку, синие джинсы и матерчатые мокасины серого цвета. При себе имела рюкзак черный рюкзак и паспорт.
Девушка среднего телосложения, со светлыми длинными волосами. Ее рост 158 сантиметров, лицо овальное, глаза серые, над правой бровью родинка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (351−67) 2−56−02, 8−912−314−85−60 или «02».