На Урале без вести пропала 19-летняя девушка

— Вчера в дежурную часть ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу обратился местный житель, который сообщил, что утром 10 августа его 19-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На момент исчезновения девушка была одета в белую футболку, синие джинсы и матерчатые мокасины серого цвета. При себе имела рюкзак черный рюкзак и паспорт.