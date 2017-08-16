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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Управляющий ФК «Сквич» приговорен к 8 годам лишения свободы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Фрунзенского района Минска 16 августа постановлен обвинительный приговор в отношении управляющего футбольного клуба «Сквич» и его сына, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Источник: БЕЛТА

Управляющий ФК «Сквич» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Его сын получил 4 года исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Он признан виновным в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский городской суд в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось, футбольный клуб «Сквич» действовал как открытое акционерное общество и выступал заказчиком строительства и застройщиком многоквартирных жилых домов в Минске. В ряде эпизодов в 2010—2012 годах управляющий общался с клиентами и предлагал им квартиры в строящихся домах. Деньги за жилье передавались по документам в долг лично ему, мужчина одновременно был индивидуальным предпринимателем. Далее при участии сына управляющего, председателя совета директоров клуба, долговые обязательства ИП перекладывались на клуб. Квартиры при этом отчуждались из собственности застройщика (футбольного клуба). Деньги, потраченные на строительство, клубу не возмещались. В результате действий отца и сына футбольный клуб оказался фактически неплатежеспособным, накопились долги перед застройщиками. Также не были безвозмездно выделены квартиры для компенсации выселенным с территории застройки жильцам. Потерпели и граждане, которые хотели приобрести жилье законным способом. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила Br2,7 млн.

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