Управляющий ФК «Сквич» приговорен к 8 годам лишения свободы

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Управляющий ФК «Сквич» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Его сын получил 4 года исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Он признан виновным в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский городской суд в установленном законодательством порядке.