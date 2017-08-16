Найденную в Минске авиабомбу отвезли на Борисовский полигон
Разлет осколков при взрыве боеприпаса мог бы достигнуть 500 метров, поэтому прилегающие к месту обнаружения улицы были оцеплены.
Разлет осколков при взрыве боеприпаса мог бы достигнуть 500 метров, поэтому прилегающие к месту обнаружения улицы были оцеплены.
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Авиабомба, обнаруженная на улице Ванеева в Минске, вывезена на Борисовский полигон, где будет уничтожена, сообщили Sputnik в
Инцидент произошел днем в среду, когда проводились земляные работы. Боеприпас обнаружили рабочие и сообщили правоохранителям об опасной находке.
На место происшествия оперативно прибыл
«Разлет осколков при ее взрыве мог бы достигнуть 500 метров, поэтому прилегающие к месту обнаружения улицы Долгобродская и Ванеева были оцеплены сотрудниками ОВД и Госавтоинспекции», — рассказали Sputnik в
У места обнаружения боеприпаса также дежурил расчет МЧС.
Саперы извлекли бомбу из земли, после чего обследовали близлежащую территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
Авиабомбу военных времен погрузили специальный автомобиль и вывезли на Борисовский полигон. Там она будет уничтожена.