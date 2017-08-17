В Калининграде эвакуировали отделение банка из-за подозрительного рюкзака
В Калининграде из отделения «Бинбанка» на площади Василевского, 2 эвакуировали людей. Инцидент произошёл днём в среду, 16 августа.
В Калининграде из отделения «Бинбанка» на площади Василевского, 2 эвакуировали людей. Инцидент произошёл днём в среду, 16 августа.
«Посетителей и персонал вывели на улицу, к зданию подъехали машины скорой помощи и полиция», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru очевидец.
Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительный рюкзак, в котором оказались документы. После этого отделение банка работало в штатном режиме.