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11:51 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде эвакуировали отделение банка из-за подозрительного рюкзака

В Калининграде из отделения «Бинбанка» на площади Василевского, 2 эвакуировали людей. Инцидент произошёл днём в среду, 16 августа.

Источник: Калининград.Ru

«Посетителей и персонал вывели на улицу, к зданию подъехали машины скорой помощи и полиция», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru очевидец.

Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительный рюкзак, в котором оказались документы. После этого отделение банка работало в штатном режиме.

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