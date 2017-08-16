В ЗКО парень разбился насмерть, упав с крыши высотки
В Уральске молодой человек примерно 18−22 лет выпал с крыши десятиэтажного дома, передает Уральская Неделя.
В Уральске молодой человек примерно 18−22 лет выпал с крыши десятиэтажного дома, передает Уральская Неделя.
Происшествие случилось сегодня. Полицейские выясняют подробности случившегося.
Один из них представился следователем ДВД ЗКО, капитаном Данияром Мадияровым, но по непонятной причине предпочел не сообщать СМИ о гибели человека.
«Мы газовые счетчики проверяем. Шучу, просто парень со второго этажа упал, его в больницу забрали. Нам позвонили прохожие, родственников его мы сейчас ищем», — сообщил полицейский.
Однако жильцы дома уверяют, что парень разбился насмерть и упал не с этажа, а с крыши дома.
«Я не мог перепутать, он однозначно был мертв. Труп пролежал на асфальте около часа. Этот парень — казах, ему лет 18−22, живет не здесь, а
Почти все жильцы дома уверяют, что погибший в этом доме не жил.