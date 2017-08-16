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21:02 (мск), источник: Nur.kz

В ЗКО парень разбился насмерть, упав с крыши высотки

В Уральске молодой человек примерно 18−22 лет выпал с крыши десятиэтажного дома, передает Уральская Неделя.

Источник: Nur.kz

Происшествие случилось сегодня. Полицейские выясняют подробности случившегося.

Один из них представился следователем ДВД ЗКО, капитаном Данияром Мадияровым, но по непонятной причине предпочел не сообщать СМИ о гибели человека.

«Мы газовые счетчики проверяем. Шучу, просто парень со второго этажа упал, его в больницу забрали. Нам позвонили прохожие, родственников его мы сейчас ищем», — сообщил полицейский.

Однако жильцы дома уверяют, что парень разбился насмерть и упал не с этажа, а с крыши дома.

«Я не мог перепутать, он однозначно был мертв. Труп пролежал на асфальте около часа. Этот парень — казах, ему лет 18−22, живет не здесь, а где-то в 4 микрорайоне, я его часто видел, он приходил сюда гулять на крыше. Говорят, что у него в кармане нашли предсмертное письмо», — рассказал один из жильцов дома Жусип Акнажимов.

Почти все жильцы дома уверяют, что погибший в этом доме не жил.

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