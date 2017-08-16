В Перми из-за дебошира посадили самолет Новосибирск-Москва
Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Москву совершил незапланированную посадку в Перми
Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Москву совершил незапланированную посадку в Перми
Как сообщает уральское управление МВД на транспорте, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, грубил пассажирам и бортпроводникам. Дебошир также ударил одного из находившихся на борту.
Во время посадки самолет встретил наряд полиции. Виновником ЧП оказался 43-летний сибиряк. Он направлен на медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».