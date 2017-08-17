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11:07 (мск), источник: Вести - Калининград

Арсенал боеприпасов времен войны обнаружен рядом с Балтийским шоссе

Недалеко от Балтийского шоссе обнаружен целый арсенал времён Великой Отечественной войны. Смертельная находка пролежала в земле более 70 лет прямо у дороги. Её обнаружили поисковики, выполняя плановые работы. Сейчас мины вывезены в безопасное место. Но сколько их ещё там осталось, не знает никто.

Источник: Вести - Калининград

Каждый шаг сапёра сопровождается сигналом магнитометра. Между лесным массивом и балтийским шоссе под землёй много металлических предметов. Раскопки показали, что здесь находится целый арсенал. Поисковая группа уже собрала 84 миномётные мины 120 калибра и несколько оружейных гранат. Они сильно поржавели, поэтому не менее опасны.

Владимир Гладюк, корреспондент:

— Большую часть мин поисковики обнаружили прямо у дороги. А по этой яме можно предположить, что боеприпасы залегали на глубине менее одного метра.

Территория работ оцеплена. Очередной фронтовой сюрприз может показаться в самом неожиданном месте. Водители, притормаживая, снимают на телефон работу сапёров. А те обкапывают металлические предметы, обследуют каждый сантиметр участка, где, возможно, скрывается взрывоопасный предмет. Смертельную находку аккуратно достают из земли и бережно кладут на мягкий песок.

Алексей Проскурнин, врио начальника производства по разминированию и взрывным работам:

— На этой дороге оживлённое движение, идёт постоянная вибрация, а мины с взрывателями. Хоть и не прошли канал ствола, но всё равно представляют опасность. И даже если бы одна сработала, мог произойти сильный взрыв.

Арсенал времён войны обнаружен во время планового обследования участка недалеко от посёлка Взморье. По словам сапёров, на этом месте в годы войны мог находиться полевой склад советских миномётчиков. Весной 1945 года за дорогу на Пиллау, нынешний Балтийск, шли ожесточённые бои. Трасса несколько раз переходила из рук в руки.

Александр Козловский, помощник инженера-исследователя:

— Здесь проходили военные колонны и наши, и немцев. Много было брошено по краям дороги боеприпасов. Обозы разбивались. И всё это никто не разбирал, а складывали в ближайшие воронки.

Только за полгода поисковые отряды извлекли из Калининградской земли более 400 боеприпасов. Вчера на улице Родниковой обнаружено 26 снарядов. Последняя находка на Балтийском шоссе оказалась самой крупной за последнее время. Большая часть мин уже вывезена на Правдинский полигон для уничтожения. Сколько их ещё осталось, никто не знает.

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