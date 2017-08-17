Арсенал боеприпасов времен войны обнаружен рядом с Балтийским шоссе

Источник: Вести - Калининград

Каждый шаг сапёра сопровождается сигналом магнитометра. Между лесным массивом и балтийским шоссе под землёй много металлических предметов. Раскопки показали, что здесь находится целый арсенал. Поисковая группа уже собрала 84 миномётные мины 120 калибра и несколько оружейных гранат. Они сильно поржавели, поэтому не менее опасны.

Владимир Гладюк, корреспондент:

— Большую часть мин поисковики обнаружили прямо у дороги. А по этой яме можно предположить, что боеприпасы залегали на глубине менее одного метра.

Территория работ оцеплена. Очередной фронтовой сюрприз может показаться в самом неожиданном месте. Водители, притормаживая, снимают на телефон работу сапёров. А те обкапывают металлические предметы, обследуют каждый сантиметр участка, где, возможно, скрывается взрывоопасный предмет. Смертельную находку аккуратно достают из земли и бережно кладут на мягкий песок.

Алексей Проскурнин, врио начальника производства по разминированию и взрывным работам:

— На этой дороге оживлённое движение, идёт постоянная вибрация, а мины с взрывателями. Хоть и не прошли канал ствола, но всё равно представляют опасность. И даже если бы одна сработала, мог произойти сильный взрыв.

Арсенал времён войны обнаружен во время планового обследования участка недалеко от посёлка Взморье. По словам сапёров, на этом месте в годы войны мог находиться полевой склад советских миномётчиков. Весной 1945 года за дорогу на Пиллау, нынешний Балтийск, шли ожесточённые бои. Трасса несколько раз переходила из рук в руки.

Александр Козловский, помощник инженера-исследователя:

— Здесь проходили военные колонны и наши, и немцев. Много было брошено по краям дороги боеприпасов. Обозы разбивались. И всё это никто не разбирал, а складывали в ближайшие воронки.