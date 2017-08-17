Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11Мрамор Микеланджело
10:42 (мск), источник: Югополис

Под Анапой пожарные почти 4 часа боролись с огнем

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Огонь вспыхнул днем 16 августа между хутором Песчаным и поселком Витязево, на пересечении улиц Виноградной и Святой Марии. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на хозпостройки и строительные вагоны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, справиться с огнем пожарным удалось только через 4 часа. Пострадавших нет. Причины случившегося установят специалисты.

Как ранее сообщали в МЧС, на территории Краснодарского края в настоящее время действует экстренное предупреждение по пожароопасности пятого уровня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На пляже в Сочи обнаружено тело травмированного мужчины
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича попросил суд освободить его от обязанностей
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Как продать жилье, купленное в браке?
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь