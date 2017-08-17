Под Анапой пожарные почти 4 часа боролись с огнем

Огонь вспыхнул днем 16 августа между хутором Песчаным и поселком Витязево, на пересечении улиц Виноградной и Святой Марии. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на хозпостройки и строительные вагоны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, справиться с огнем пожарным удалось только через 4 часа. Пострадавших нет. Причины случившегося установят специалисты.