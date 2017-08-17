Под Анапой пожарные почти 4 часа боролись с огнем
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Огонь вспыхнул днем 16 августа между хутором Песчаным и поселком Витязево, на пересечении улиц Виноградной и Святой Марии. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на хозпостройки и строительные вагоны.
Как сообщает
Как ранее сообщали в МЧС, на территории Краснодарского края в настоящее время действует экстренное предупреждение по пожароопасности пятого уровня.