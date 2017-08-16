Офицер признал свою вину в гибели солдат под лавиной в ущелье Жамбылской области

Всё произошло в феврале в Жамбылской области. Бахыт Шойбеков тогда исполнял обязанности командира части 91678. Его обвинили в том, что он позволил роте солдат выехать на учения в ущелье Коксай. Двенадцать военных готовились к предстоящим соревнованиям, когда на них сошла лавина. Все оказались под трехметровым слоем снега. Откапывали их 5 часов, но семерых спасти не успели. Как выяснилось, группа в этот день вообще не должна была покидать часть из-за непогоды. Подсудимый, впрочем, уточняет, что солдаты отправились в ущелье без его ведома. Теперь офицеры ходатайствуют о смягчении ему наказания.