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22:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Офицер признал свою вину в гибели солдат под лавиной в ущелье Жамбылской области

Военнослужащий, которого судят за гибель семерых солдат, признал свою вину, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Майору вменяют халатность, из-за которой срочники оказались в горах под лавиной.

Всё произошло в феврале в Жамбылской области. Бахыт Шойбеков тогда исполнял обязанности командира части 91678. Его обвинили в том, что он позволил роте солдат выехать на учения в ущелье Коксай. Двенадцать военных готовились к предстоящим соревнованиям, когда на них сошла лавина. Все оказались под трехметровым слоем снега. Откапывали их 5 часов, но семерых спасти не успели. Как выяснилось, группа в этот день вообще не должна была покидать часть из-за непогоды. Подсудимый, впрочем, уточняет, что солдаты отправились в ущелье без его ведома. Теперь офицеры ходатайствуют о смягчении ему наказания.

«Вину свою в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 453 УК РК признаю полностью и чистосердечно раскаиваюсь в содеянном. Прошу суд учесть мою безупречную службу до этого периода, мое семейное положение: наличие супруги и двоих детей», — сказал подсудимый Бахыт Шойбеков.

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