Офицер признал свою вину в гибели солдат под лавиной в ущелье Жамбылской области
Военнослужащий, которого судят за гибель семерых солдат, признал свою вину, передает телеканал КТК.
Военнослужащий, которого судят за гибель семерых солдат, признал свою вину, передает телеканал КТК.
Майору вменяют халатность,
Всё произошло в феврале в Жамбылской области. Бахыт Шойбеков тогда исполнял обязанности командира части 91678. Его обвинили в том, что он позволил роте солдат выехать на учения в ущелье Коксай. Двенадцать военных готовились к предстоящим соревнованиям, когда на них сошла лавина. Все оказались под трехметровым слоем снега. Откапывали их 5 часов, но семерых спасти не успели. Как выяснилось, группа в этот день вообще не должна была покидать часть
«Вину свою в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 453 УК РК признаю полностью и чистосердечно раскаиваюсь в содеянном. Прошу суд учесть мою безупречную службу до этого периода, мое семейное положение: наличие супруги и двоих детей», — сказал подсудимый Бахыт Шойбеков.