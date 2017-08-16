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22:46 (мск), источник: Tengrinews

Автобус выехал на «встречку» по улице, где установлена спецполоса

Водитель одного из автобусов Алматы выехал на полосу встречного движения по улице, где установлена спецполоса для общественного транспорта, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео с нарушением правил дорожного движения у себя на странице в Youtube опубликовал городской активист Ерлан Байкуатов. По словам автора ролика, инцидент произошел днем 16 августа около 16.30 по улице Байтурсынова. На кадрах видно, как на участке между проспектом Сейфуллина и улицей Байтурсынова в восточном направление образовалось скопление автомобилей. Чтобы преодолеть затор, водитель маршрута № 37 выехал на «встречку», за ним проследовал еще один автомобиль.

«Вроде только вчера полиция “повылезала” и начала рейды. Везде по городу полицейские машины были. Камеры. журналисты, блогеры были. Такое ощущение, что однодневная акция была. Но она прошла и теперь водители снова нарушают. Хотелось бы, чтобы за порядком в городе следили всегда. Хочется активных действий со стороны полиции», — возмутился горожанин.

Отметим, что в эти дни на данном участке проводятся ремонтные работы. В этой связи одна из полос, а именно для общественного транспорта, перекрыта спецтехникой, в связи с чем водителям автобуса не удается проехать по своей законной дороге. Однако одна из полос, предназначенная для всех других видов транспорта, открыта и по ней улицу Толеби могут проехать все желающие.

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Автобус выехал на &quot;встречку&quot; по улице, где установлена спецполоса
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