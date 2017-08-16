Автобус выехал на «встречку» по улице, где установлена спецполоса

Источник: Tengrinews

Видео с нарушением правил дорожного движения у себя на странице в Youtube опубликовал городской активист Ерлан Байкуатов. По словам автора ролика, инцидент произошел днем 16 августа около 16.30 по улице Байтурсынова. На кадрах видно, как на участке между проспектом Сейфуллина и улицей Байтурсынова в восточном направление образовалось скопление автомобилей. Чтобы преодолеть затор, водитель маршрута № 37 выехал на «встречку», за ним проследовал еще один автомобиль.

«Вроде только вчера полиция “повылезала” и начала рейды. Везде по городу полицейские машины были. Камеры. журналисты, блогеры были. Такое ощущение, что однодневная акция была. Но она прошла и теперь водители снова нарушают. Хотелось бы, чтобы за порядком в городе следили всегда. Хочется активных действий со стороны полиции», — возмутился горожанин.