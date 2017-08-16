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23:01 (мск), источник: РБК

В Гватемале в результате нападения банды на больницу погибли 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили ранения после атаки бандитской группировки на тюремный госпиталь в столице Гватемалы в попытке освободить заключенных товарищей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции и сотрудников больницы.

Источник: AP 2017
Андерсон Даниэль Кабрера, член банды Мара Сальватруча, шел на медицинское обследование. (Нападавшие) планировали вызволить его.
Хорхе Агилар
Представитель полиции

В результате нападения Кабрере удалось сбежать.

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали пятерых из семи предполагаемых членов банды, вооруженных штурмовыми винтовками. «Среди шестерых убитых — три охранника и сторож больницы» — сообщил агентству директор больницы. Пациенты госпиталя были эвакуированы во время проведения полицейской операции. По информации свидетеля, пол на входе в больницу был «по локоть в крови», а стены здания были усеяны пулевыми отверстиями.

Как сообщил телеканалу ABC News заместитель директора больницы Марко Антонио Барриентос, среди 12 раненных человек есть ребенок, который находится в критическом состоянии. По информации телеканала, трое охранников под конвоем доставили 29-летнего Кабреру из тюрьму в больницу. По словам представителя тюрьмы, двое его охранников были убиты, а один ранен.

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