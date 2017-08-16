В Гватемале в результате нападения банды на больницу погибли 6 человек

Андерсон Даниэль Кабрера, член банды Мара Сальватруча, шел на медицинское обследование. (Нападавшие) планировали вызволить его.
Хорхе АгиларПредставитель полиции
В результате нападения Кабрере удалось сбежать.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали пятерых из семи предполагаемых членов банды, вооруженных штурмовыми винтовками. «Среди шестерых убитых — три охранника и сторож больницы» — сообщил агентству директор больницы. Пациенты госпиталя были эвакуированы во время проведения полицейской операции. По информации свидетеля, пол на входе в больницу был «по локоть в крови», а стены здания были усеяны пулевыми отверстиями.
Как сообщил телеканалу ABC News заместитель директора больницы Марко Антонио Барриентос, среди 12 раненных человек есть ребенок, который находится в критическом состоянии. По информации телеканала, трое охранников под конвоем доставили 29-летнего Кабреру из тюрьму в больницу. По словам представителя тюрьмы, двое его охранников были убиты, а один ранен.