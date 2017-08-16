В Гватемале в результате нападения банды на больницу погибли 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили ранения после атаки бандитской группировки на тюремный госпиталь в столице Гватемалы в попытке освободить заключенных товарищей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции и сотрудников больницы.