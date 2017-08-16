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16 августа, источник: Интерфакс

На севере Москвы загорелся склад

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Возгорание произошло на складе на севере Москвы, объявлен повышенный ранг сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«По предварительной информации по адресу улица Полярная, дом 31 произошло возгорание в складских помещениях на площади около 800 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза распространения огня. «Объявлен второй ранг пожара», — добавил источник.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о возгорании по указанному адресу, не уточнив подробностей.

По данным пресс-службы, сведений о пострадавших не поступало.

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