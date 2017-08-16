На севере Москвы загорелся склад
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Возгорание произошло на складе на севере Москвы, объявлен повышенный ранг сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Возгорание произошло на складе на севере Москвы, объявлен повышенный ранг сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
«По предварительной информации по адресу улица Полярная, дом 31 произошло возгорание в складских помещениях на площади около 800 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
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