Площадь пожара на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратных метров

По его словам, в здании по адресу ул. Полярная, 31А в районе Северное Медведково, полностью обрушилась кровля, сейчас происходит разрушение перекрытий.

К тушению пожара привлекли авиацию. Источник рассказал, что один вертолет Ка-32, заправляется водой и вскоре направится в Медведково.

«В ходе разведки установлено, что на складе находятся товары народного потребления, емкости с горючими веществами типа “лаки и краски”, а также автомобильные покрышки», — рассказал собеседник.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По Медведково распространяется едкий дым, рассказал корреспондент «Ленты.ру».

Борьбу с огнем возглавил руководитель столичного Главка МЧС генерал-лейтенант Илья Денисов.

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