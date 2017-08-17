Площадь пожара на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения.
Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения.
По его словам, в здании по адресу ул. Полярная, 31А в районе Северное Медведково, полностью обрушилась кровля, сейчас происходит разрушение перекрытий.
К тушению пожара привлекли авиацию. Источник рассказал, что один вертолет Ка-32, заправляется водой и вскоре направится в Медведково.
Информации о пострадавших пока не поступало.
По Медведково распространяется едкий дым, рассказал корреспондент «Ленты.ру».
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