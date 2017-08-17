В Башкирии «шестерка» пролетела на красный и сбила девушку на переходе

По словам автора видео, ДТП произошло на переходе рядом с «СитиМолом». На кадрах отчетливо видно, что девушка переходила улицу на «зебре», хоть и не смотрела по сторонам. «Шестерка» же гнала на красный. После сильного удара капот автомобиля смяло.