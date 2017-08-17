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03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

До трех лет грозит продавцу тигриной шкуры в Приморье

В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в продаже шкуры амурского тигра, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, следователем окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ.

В феврале этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двоих мужчин, пытавшихся продать шкуру краснокнижного животного за 3,6 миллиона рублей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Злоумышленники хранили шкуру в гаражном боксе на территории Дальнереченска.

Следователем проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. С целью возмещения причиненного государству экологического ущерба на имущество фигурантов наложен арест.

Ущерб, причиненный государству в результате незаконной охоты, превысил 1,8 миллиона рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что подобный случай произошел несколькими месяцами ранее. Так, трое жителей Дальнереченского района пошли под суд за убийство тигра. В августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново они застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее.

Екатерина Брязгунова.

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