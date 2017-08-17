До трех лет грозит продавцу тигриной шкуры в Приморье

В феврале этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двоих мужчин, пытавшихся продать шкуру краснокнижного животного за 3,6 миллиона рублей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Злоумышленники хранили шкуру в гаражном боксе на территории Дальнереченска.

Напомним, что подобный случай произошел несколькими месяцами ранее. Так, трое жителей Дальнереченского района пошли под суд за убийство тигра. В августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново они застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее.