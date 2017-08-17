В Хабаровском крае стало меньше «чёрных» лесорубов

Самыми «криминальными» отраслями в Хабаровском крае остаются рыбодобыча и заготовка древесины. Правоохранители регулярно выявляют в этих областях экономики десятки преступлений, которые наносят крупный финансовый ущерб. Однако в этом году в лесопромышленном комплексе зафиксировали снижение числа противоправных деяний.

Эту тему на координационном совещании по обеспечению правопорядка обсудили представители краевых министерств и муниципалитетов совместно с руководством силовых структур. Правоохранители отметили, что количество незаконных рубок по сравнению с прошлым годом сократилось в 1,6 раза. В краевом министерстве природных ресурсов объяснили этот факт приходом в отрасль новых технологий, которые повысили контроль за лесными хозяйством.

«В прошлом году мы запустили в тестовом режиме новую систему спутникового мониторинга “КЕДР” Она следит из космоса за лесным покровом, фиксируя любые изменения. Это значительно осложнило незаконную вырубку. Теперь места заготовки древесины сразу становятся видны лесникам и правоохранителям», — сообщил первый заместитель министра природных ресурсов края Вячеслав Ковалёв.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первом полугодии количество выявленных незаконных рубок снизилось с 255 до 155. Общее количество преступлений в лесной сфере по сравнению с прошлым аналогичным периодом сократилось на 45% — с 242 до 133.

«Это хороший показатель, который говорит об эффективности современных технологий и нестандартных методов борьбы с преступностью. Но я хочу обратить ваше внимание на легализацию незаконных рубок под видом санитарных. Можно сказать, что появилась новая проблема, поэтому сейчас важно сконцентрироваться на её решении», — отметил Вячеслав Шпорт.