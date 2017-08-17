Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Нет слов и нет сил": дочь Глаголевой о смерти матери
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
03:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае стало меньше «чёрных» лесорубов

Количество фактов незаконной заготовки древесины сократилось в полтора раза.

Самыми «криминальными» отраслями в Хабаровском крае остаются рыбодобыча и заготовка древесины. Правоохранители регулярно выявляют в этих областях экономики десятки преступлений, которые наносят крупный финансовый ущерб. Однако в этом году в лесопромышленном комплексе зафиксировали снижение числа противоправных деяний.

Эту тему на координационном совещании по обеспечению правопорядка обсудили представители краевых министерств и муниципалитетов совместно с руководством силовых структур. Правоохранители отметили, что количество незаконных рубок по сравнению с прошлым годом сократилось в 1,6 раза. В краевом министерстве природных ресурсов объяснили этот факт приходом в отрасль новых технологий, которые повысили контроль за лесными хозяйством.

«В прошлом году мы запустили в тестовом режиме новую систему спутникового мониторинга “КЕДР” Она следит из космоса за лесным покровом, фиксируя любые изменения. Это значительно осложнило незаконную вырубку. Теперь места заготовки древесины сразу становятся видны лесникам и правоохранителям», — сообщил первый заместитель министра природных ресурсов края Вячеслав Ковалёв.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первом полугодии количество выявленных незаконных рубок снизилось с 255 до 155. Общее количество преступлений в лесной сфере по сравнению с прошлым аналогичным периодом сократилось на 45% — с 242 до 133.

«Это хороший показатель, который говорит об эффективности современных технологий и нестандартных методов борьбы с преступностью. Но я хочу обратить ваше внимание на легализацию незаконных рубок под видом санитарных. Можно сказать, что появилась новая проблема, поэтому сейчас важно сконцентрироваться на её решении», — отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор поручил краевому минприроды установить жёсткий контроль над процедурой оформления лесных участков. Представителей правоохранительных органов глава региона попросил максимально усилить надзор. По информации прокуратуры края, в первом полугодии в сфере исполнения лесного законодательства количество нарушений сократилось почти в два раза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье погибли отдыхающие из Амурской области
Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
На Украине завели дело о решении по «миллиардам» Януковича
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
В США назвали отправную точку для сотрудничества с Россией
Минтруд предложил сделать образование чиновников непрерывным
Каспаров потерпел третье поражение на турнире в США
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Как продать жилье, купленное в браке?
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь