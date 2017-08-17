Два жителя Владивостока напали на букмекерскую контору

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору во Владивостоке. По словам администратора заведения, двое неизвестных напали на нее с палкой и, нанеся телесные повреждения, открыто похитили деньги из кассы. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу УМВД по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами злоумышленников была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих 25-летних уроженцев ближнего зарубежья. Установлено, что один из злоумышленников имеет судимость за совершение имущественного преступления. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).