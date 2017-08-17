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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Два жителя Владивостока напали на букмекерскую контору

Они избили кассира заведения и похитили из кассы 250 тысяч рублей.

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору во Владивостоке. По словам администратора заведения, двое неизвестных напали на нее с палкой и, нанеся телесные повреждения, открыто похитили деньги из кассы. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу УМВД по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами злоумышленников была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих 25-летних уроженцев ближнего зарубежья. Установлено, что один из злоумышленников имеет судимость за совершение имущественного преступления. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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