Два жителя Владивостока напали на букмекерскую контору
Они избили кассира заведения и похитили из кассы 250 тысяч рублей.
Они избили кассира заведения и похитили из кассы 250 тысяч рублей.
Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.
Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору во Владивостоке. По словам администратора заведения, двое неизвестных напали на нее с палкой и, нанеся телесные повреждения, открыто похитили деньги из кассы. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой
На место происшествия прибыла
В результате
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.