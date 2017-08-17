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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще одна группировка спасателей выехала из Хабаровска в Приморье

Сегодня, 17 августа, из Хабаровска в Приморье выехала группировка спасателей местного филиала ДВРПСО МЧС России. В нее вошли 15 человек с необходимым снаряжением. Также в соседний регион доставят 11 КамАЗов и самосвалов с автопогрузчиками, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, из-за ливней в Приморье осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Местным жителям уже помогают спасатели со всего Дальнего Востока. Дополнительные силы было решено привлечь, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия паводка.

Всего в ближайшие дни группировку МЧС России, которая работает в Приморье, увеличат на 500 человек. Об этом заявил первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов в ходе визита в Приморье.

«В ближайшие дни мы увеличим группировку сил в зоне ЧС — это будет не менее 500 спасателей из ДФО. Также в резерве будут находиться еще порядка 1000 человек для того, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы, привести все в нормальное состояние», — рассказал Владимир Степанов. Он отметил, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.

Сейчас в восстановительных работах участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств. В их числе от МЧС России — свыше 1700 спасателей, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна. Остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, ситуация под контролем.

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