Еще одна группировка спасателей выехала из Хабаровска в Приморье

Источник: РИА "Новости"

Напомним, из-за ливней в Приморье осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Местным жителям уже помогают спасатели со всего Дальнего Востока. Дополнительные силы было решено привлечь, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия паводка.

Всего в ближайшие дни группировку МЧС России, которая работает в Приморье, увеличат на 500 человек. Об этом заявил первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов в ходе визита в Приморье.

«В ближайшие дни мы увеличим группировку сил в зоне ЧС — это будет не менее 500 спасателей из ДФО. Также в резерве будут находиться еще порядка 1000 человек для того, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы, привести все в нормальное состояние», — рассказал Владимир Степанов. Он отметил, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.