Военные железнодорожники завершили ремонт размытого моста в Приморье

«В ходе работ проведена сборка и установка шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода. Конструкции отсыпаны щебнем. Также военнослужащие провели разравнивание вновь отсыпанного щебня на протяжении более 20 километров полотна», — говорится в сообщении.
Военные продолжают расчистку путей от селей и оползней на участке Оленевод — Веневитино, наиболее пострадавшего от паводка.
Также военные уже расчистили более 28 километров заваленных оползнями путей и демонтировали около 80 метров размытого водой железнодорожного полотна. Кроме того, военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска собрали более 100 метров рельсошпальной решетки для укладки нового пути на Хасанском направлении в Приморье.
Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.