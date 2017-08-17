Военные железнодорожники завершили ремонт размытого моста в Приморье

Источник: РИА Новости

«В ходе работ проведена сборка и установка шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода. Конструкции отсыпаны щебнем. Также военнослужащие провели разравнивание вновь отсыпанного щебня на протяжении более 20 километров полотна», — говорится в сообщении.

Военные продолжают расчистку путей от селей и оползней на участке Оленевод — Веневитино, наиболее пострадавшего от паводка.

Также военные уже расчистили более 28 километров заваленных оползнями путей и демонтировали около 80 метров размытого водой железнодорожного полотна. Кроме того, военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска собрали более 100 метров рельсошпальной решетки для укладки нового пути на Хасанском направлении в Приморье.