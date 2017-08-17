Прокуратура проверила информацию об избиениях осужденных в ИК в Красноярске

Сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных в ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

На минувшей неделе правозащитный портал «Территория пыток» со ссылкой данные на краевой Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что заключенные жалуются на избиения. По данным правозащитников, избиты свыше 48 человек. Среди пожаловавшихся на пытки есть и Аслан Черкесов, который в октябре 2011 года был осужден на 20 лет колонии строгого режима по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова во время драки в Москве на Кронштадском бульваре.

«В целом требования уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении соблюдаются. Осужденные обеспечены санитарной и жилой площадью, индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями, вещевым имуществом, средствами личной гигиены по нормам, определенным действующим законом. Питание осужденных также организовано в соответствии с установленными нормами. Имеется все необходимое для оказания медицинской помощи», — рассказывают в прокуратуре.

При этом в ИК-31 выявлены отдельные нарушения, в том числе при обеспечении требований режима, санитарно-гигиенических норм.

ИК-31 — исправительная колония общего режима, предназначена для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к лишению свободы. Расположена в Красноярске, в поселке Индустриальный. На сайте ГУФСИН сообщается, что на базе колонии реализуется пилотный проект по созданию принципиально новых условий для осужденных. Здесь развернуты центры исправления, работа в которых строится на принципе оказания адресной помощи осужденным.