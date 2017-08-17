Прокуратура проверила информацию об избиениях осужденных в ИК в Красноярске
В ИК-31 выявлены отдельные нарушения.
В ИК-31 выявлены отдельные нарушения.
Сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных в ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
На минувшей неделе правозащитный портал «Территория пыток» со ссылкой данные на краевой Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что заключенные жалуются на избиения. По данным правозащитников, избиты свыше 48 человек. Среди пожаловавшихся на пытки есть и Аслан Черкесов, который в октябре 2011 года был осужден на 20 лет колонии строгого режима по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова во время драки в Москве на Кронштадском бульваре.
«В целом требования
При этом в ИК-31 выявлены отдельные нарушения, в том числе при обеспечении требований режима,
ИК-31 — исправительная колония общего режима, предназначена для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к лишению свободы. Расположена в Красноярске, в поселке Индустриальный. На сайте ГУФСИН сообщается, что на базе колонии реализуется пилотный проект по созданию принципиально новых условий для осужденных. Здесь развернуты центры исправления, работа в которых строится на принципе оказания адресной помощи осужденным.
Ранее начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев сообщал журналистам, что проверка проводится по информации о пытках осужденных в едином помещении камерного типа (ЕПКТ). При этом ЕПКТ предназначено для изоляции осужденных, являющихся наиболее злостными нарушителями режима содержания. По словам Васильева, люди, указные в обращении правозащитников, осуждены за особо тяжкие преступления: терроризм, бандитизм, убийства.