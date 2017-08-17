Наказание настигло убийцу в Приморье

В суде установлено, что убийство совершено в сентябре 2014 года.

Умысел на разбойное нападение возник у фигуранта после того, как его друг сообщил о планах своего соседа уехать в командировку во Владивосток. Предположив, что у мужчины при себе будет крупная сумма денег, подсудимый решил напасть на него, используя при этом нож.

Злоумышленник подкараулил потерпевшего в ночное время. Когда последний вышел из дома и направился на стоянку за автомобилем, фигурант выбрал удачный для совершения преступления момент и догнал жертву.

Подойдя к мужчине, он нанес ему не менее 16 ударов ножом в различные части тела, от которых наступила его смерть. При убитом находилось всего порядка 16,5 тыс. рублей, которые и были похищены.

Суд приговорил его за содеянное к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны на общую сумму 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

Не согласившись с состоявшимися судебными решениями, защита осужденного обжаловала их в апелляционном порядке в Верховный Суд РФ.

Суд второй инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты — без удовлетворения.