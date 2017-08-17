Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Лгать полезно для здоровья
Блюдо, которое ни в коем случае не стоит подавать под водку
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
04:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Наказание настигло убийцу в Приморье

В Приморье вступил в силу приговор мужчине, убившему человека, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.

В суде установлено, что убийство совершено в сентябре 2014 года.

Умысел на разбойное нападение возник у фигуранта после того, как его друг сообщил о планах своего соседа уехать в командировку во Владивосток. Предположив, что у мужчины при себе будет крупная сумма денег, подсудимый решил напасть на него, используя при этом нож.

Злоумышленник подкараулил потерпевшего в ночное время. Когда последний вышел из дома и направился на стоянку за автомобилем, фигурант выбрал удачный для совершения преступления момент и догнал жертву.

Подойдя к мужчине, он нанес ему не менее 16 ударов ножом в различные части тела, от которых наступила его смерть. При убитом находилось всего порядка 16,5 тыс. рублей, которые и были похищены.

Суд приговорил его за содеянное к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны на общую сумму 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

Не согласившись с состоявшимися судебными решениями, защита осужденного обжаловала их в апелляционном порядке в Верховный Суд РФ.

Суд второй инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты — без удовлетворения.

Виктор Бруевич.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Важная фигура вновь приедет на помощь в пострадавшие районы Приморья
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
На Украине завели дело о решении по «миллиардам» Януковича
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
В США назвали отправную точку для сотрудничества с Россией
Минтруд предложил сделать образование чиновников непрерывным
Каспаров потерпел третье поражение на турнире в США
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь