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04:47 (мск), источник: ТАСС

В Венесуэле в ходе штурма тюрьмы силовиками погибли более 35 заключенных

Генеральная прокуратура начала расследование произошедшего в центре задержания в Пуэрто-Аякучо.

ТАСС, 17 августа. Более 35 заключенных погибли в ходе штурма тюрьмы правоохранительными органами в венесуэльском городе Пуэрто-Аякучо (штат Амасонас). Об этом сообщил в среду в своем Twitter губернатор Амасонаса Либорио Гуарулья.

Резня в центре задержания в Пуэрто-Аякучо. Штурм центра специальным подразделением министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставил более 35 трупов.
Либорио Гуарулья
Губернатор Амасонаса

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в своем Twitter, что начала расследование случившегося. По ее данным, в ходе штурма погибли 37 человек, 14 сотрудников пострадали.

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