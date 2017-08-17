В Венесуэле в ходе штурма тюрьмы силовиками погибли более 35 заключенных
Генеральная прокуратура начала расследование произошедшего в центре задержания в
Генеральная прокуратура начала расследование произошедшего в центре задержания в
ТАСС, 17 августа. Более 35 заключенных погибли в ходе штурма тюрьмы правоохранительными органами в венесуэльском городе
Резня в центре задержания в Пуэрто-Аякучо. Штурм центра специальным подразделением министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставил более 35 трупов.
Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в своем Twitter, что начала расследование случившегося. По ее данным, в ходе штурма погибли 37 человек, 14 сотрудников пострадали.