Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован

В 04:21 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в логистически-складском центре на Полярной улице. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. С огнем боролись свыше 60 расчетов со всех округов Москвы, к тушению привлекали два вертолета пожарной авиации Ка-32. Жертв и пострадавших нет.