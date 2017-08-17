Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован
В 04:21 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в
В 04:21 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в
Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения, эту же информацию подтвердили в Главном управлении МЧС.
В 04:21 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в
Обрушились кровля и межэтажные перекрытия на, по предварительной оценке, площади в 2,5 тысячи квадратных метров, — рассказал собеседник «Ленты.ру».
С огнем боролись свыше 60 расчетов со всех округов Москвы, к тушению привлекали два вертолета пожарной авиации Ка-32.
Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщает «Интерфакс».