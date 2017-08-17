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04:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жительница Усолья перевела лжеполицейскому 88 тыс. рублей

В Усолье-Сибирском генеральный директор одной из организаций перевела мошенникам 88 тыс. рублей, думая, что помогает начальнику ГИБДД.

Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 55-летней женщина, которая рассказала, что несколько часов назад стала жертвой обмана.

На телефон усольчанки позвонил мужчина и представился начальником отдела ГИБДД города Усолье-Сибирское. Лжеполицейский попросил у заявительницы о небольшой финансовой помощи, он пояснил, что нужно в связи со служебной необходимостью срочно перевести деньги на сотовые телефоны своих подчинённых. Собеседник, разумеется, в кратчайшие сроки все одолженные деньги обещал вернуть. Женщина решила помочь и перевела на 11 номеров телефонов 88 тысяч рублей.

Оперативники установили, что абонентские номера лжегосавтоинспекторов зарегистрированы в Ставропольском крае.

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