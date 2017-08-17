Последний пожар потушили в Байкало-Ленском заповеднике

Крупный пожар потушили в Байкало-Ленском заповеднике. Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пожар располагался в труднодоступной горной местности на площади 480 га. Пожар возник на крутом горном склоне, очень сложном для тушения. Ситуацию осложняло отсутствие поблизости источников воды и сильный ветер. С 13 августа пожар находился в локализованном состоянии, и теперь его удалось потушить окончательно.