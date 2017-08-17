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05:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус загорелся на остановке в Комсомольске-на-Амуре

С возгоранием экипаж и очевидцы справились сами.

Накануне вечером в Комсомольске-на-Амуре пассажирам автобуса маршрута № 20 пришлось срочно выйти на улицу: салон наполнился дымом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Инцидент произошел 16 августа примерно в 21:00 на остановке «Турист» в Привокзальном микрорайоне. Задняя часть автобуса загорелась, когда водитель выпустил несколько человек и собирался ехать дальше по маршруту. Увидев дым, шофер немедленно открыл двери. Пассажиры, которых было около 10, вышли из салона — им пришлось пересесть на другие автобусы. Пострадавших нет.

По неподтвержденной информации, загорелась проводка. Ее потушили своими силами, пожарных экипаж не вызывал.

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