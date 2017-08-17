Автобус загорелся на остановке в Комсомольске-на-Амуре

Инцидент произошел 16 августа примерно в 21:00 на остановке «Турист» в Привокзальном микрорайоне. Задняя часть автобуса загорелась, когда водитель выпустил несколько человек и собирался ехать дальше по маршруту. Увидев дым, шофер немедленно открыл двери. Пассажиры, которых было около 10, вышли из салона — им пришлось пересесть на другие автобусы. Пострадавших нет.