В Красноярске полицейский лишился работы из-за взятки

Начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних красноярского отдела полиции № 7 попал под следствие за взяточничество и лишился работы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Майор полиции в декабре 2016 года, зная об отсутствии разрешительных документов на продажу алкоголя у индивидуального предпринимателя, никаких действий к пресечению правонарушений не предпринимал. За «молчание» он получил 15 тысяч рублей. Деньги были переведены на его банковскую карту.

В пресс-службе полиции сообщили, что была проведена внутренняя проверка. Сотрудник уволен «за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».