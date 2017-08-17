В Красноярске полицейский лишился работы из-за взятки
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних красноярского отдела полиции № 7 попал под следствие за взяточничество и лишился работы. Об этом сообщили в
Майор полиции в декабре 2016 года, зная об отсутствии разрешительных документов на продажу алкоголя у индивидуального предпринимателя, никаких действий к пресечению правонарушений не предпринимал. За «молчание» он получил 15 тысяч рублей. Деньги были переведены на его банковскую карту.
В
К ответственности также были привлечены непосредственные руководители уволенного сотрудника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).