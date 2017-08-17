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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске полицейский лишился работы из-за взятки

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних красноярского отдела полиции № 7 попал под следствие за взяточничество и лишился работы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Майор полиции в декабре 2016 года, зная об отсутствии разрешительных документов на продажу алкоголя у индивидуального предпринимателя, никаких действий к пресечению правонарушений не предпринимал. За «молчание» он получил 15 тысяч рублей. Деньги были переведены на его банковскую карту.

В пресс-службе полиции сообщили, что была проведена внутренняя проверка. Сотрудник уволен «за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

К ответственности также были привлечены непосредственные руководители уволенного сотрудника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

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