На территории училища Олимпийского резерва во Владивостоке разлили ртуть

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Вещество, похожее на разлитую ртуть, обнаружили на парковке училища Олимпийского резерва у озера Чан утром 17 августа. Удостовериться, что вещество действительно ядовитое, и убрать его на место выехали специалисты, сообщили ИА PrimaMedia в краевом МЧС.

С редакцией агентства связался очевидец, рассказавший, что на парковке рядом со спортивным объектом разлита ртуть.

— На место для контроля ситуации выехал специалист управления по делам ГО и ЧС, а также сотрудники ООО «ПримТехнополис», которое оказывает услуги по демеркуризации, — уточнил начальник пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморью Михаил Исаметов.

В компании пояснили, что сперва им нужно удостовериться, что это ртуть и что она опасна.

— Специальным прибором мы произведем анализ вещества и, в случае чего, ликвидируем его, — рассказал гендиректор «ПримТехнополис». Мужчина отметил, что проводить обследование могут только прошедшие инструктаж люди, в специальных защитных костюмах, а для уборки ртути требуется дорогостоящий аппарат — демеркуризатор.