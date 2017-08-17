На территории училища Олимпийского резерва во Владивостоке разлили ртуть
На уборку ядовитого вещества выехал специалист.
На уборку ядовитого вещества выехал специалист.
Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.
Вещество, похожее на разлитую ртуть, обнаружили на парковке училища Олимпийского резерва у озера Чан утром 17 августа. Удостовериться, что вещество действительно ядовитое, и убрать его на место выехали специалисты, сообщили ИА PrimaMedia в краевом МЧС.
С редакцией агентства связался очевидец, рассказавший, что на парковке рядом со спортивным объектом разлита ртуть.
— На место для контроля ситуации выехал специалист управления по делам ГО и ЧС, а также сотрудники ООО «ПримТехнополис», которое оказывает услуги по демеркуризации, — уточнил начальник
В компании пояснили, что сперва им нужно удостовериться, что это ртуть и что она опасна.
— Специальным прибором мы произведем анализ вещества и, в случае чего, ликвидируем его, — рассказал гендиректор «ПримТехнополис». Мужчина отметил, что проводить обследование могут только прошедшие инструктаж люди, в специальных защитных костюмах, а для уборки ртути требуется дорогостоящий аппарат — демеркуризатор.
PrimaMedia следит за развитием ситуации.