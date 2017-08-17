Mercedes-Benz и Volvo V40 сгорели на улице Ядринцева в Иркутске

Возгорания автомобилей Mercedes-Benz GLK-250 и Volvo V40 произошли на улице Ядринцева, 1/5 в Иркутске сегодня ночью, 17 августа. В тушении были задействованы шестеро пожарных и две автоцистерны. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и виновное лицо. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В результате пожара у Mercedes-Benz повреждены моторный отсек, сгораемые части салона на площади 5 кв. метров. У Volvo с левой стороны частично повреждено лакокрасочное покрытие на площади 1,5 кв. метров.